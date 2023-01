La estrella porno Ron Jeremy será declarado incompetente en su juicio por violación debido a su ‘demencia severa’

La estrella porno Ron Jeremy, quien fue acusado de violación y agresión sexual por parte de 21 mujeres, será declarado incompetente para ser juzgado debido a su ‘demencia severa‘.

El ex actor porno, de 69 años, fue acusado de 30 cargos de abuso sexual, después de haber sido acusado por víctimas que tenían tan solo 15 años. Pero ahora es poco probable que enfrente un juicio por violación, según un fiscal del condado de Los Ángeles.

Los fiscales alegan que Jeremy, nacido como Ronald Jeremy Hyatt, violaba o sodomizaba a varias mujeres, y tuvo relaciones sexuales con otras que estaban dormidas o inconscientes.

El ex actor porno, fue acusado de 30 cargos de abuso sexual, después de haber sido acusado por víctimas que tenían tan solo 15 años. - Foto: Instagram

Jeremy se declaró inocente de los cargos que incluyen 12 cargos de violación forzada, siete cargos de cópula oral forzada y seis cargos de agresión sexual por restricción, dijo anteriormente el fiscal de distrito George Gascón.

Pero ahora el LA Times informó que el abogado Paul Thompson dijo que los expertos en salud mental convocados por los fiscales y el equipo de defensa de Jeremy han determinado que sufre de demencia severa.

Por el momento, no hay evidencia de que esté fingiendo sus síntomas, según informa el Times. Se espera que compareciera ante un tribunal de Hollywood el 17 de enero, donde será declarado formalmente como incompetente.

Un correo electrónico interno decía: “Como resultado del acuerdo de los expertos, el acusado será declarado incompetente para ser juzgado... su pronóstico de mejoría no es bueno. Si no mejora, no podremos juzgarlo por sus crímenes”.

“Debido a que los procedimientos penales están suspendidos mientras sea incompetente, tampoco podemos obtener una declaración de culpabilidad de él o discutir otras medidas para obtener justicia para las víctimas en este caso”, agregó el correo.

El presunto abuso de Ron Jeremy comenzó en la década de 1990. - Foto: Instagram

Su demencia severa ha sido determinada por una revisión de documentos médicos y entrevistas con Jeremy. Se entiende que Jeremy probablemente será internado en un hospital estatal después de ser declarado incompetente.

Hasta el momento, está recluido con una fianza de 6,6 millones de dólares en el Centro Correccional Twin Towers en el condado de Los Ángeles desde su arresto en junio de 2020. Su presunto abuso comenzó en la década de 1990.

Jeremy también fue acusado de cuatro cargos de penetración sexual por un objeto extraño y dos cargos de penetración sexual de una persona inconsciente o dormida. Otros cargos incluyeron un cargo de acto lascivo contra un niño menor de 14 o 15 años, sodomía por uso de la fuerza y agresión con la intención de cometer una violación.

Gascón dijo que las agresiones sexuales de Jeremy ocurrieron en el transcurso de más de 23 años e involucraron a 21 víctimas con edades comprendidas entre los 15 y los 51 años.

Se alega que Jeremy agredió sexualmente a una niña de 15 años conocida como ‘Jane Doe 5′ el 12 de junio de 2004, penetrándola con un objeto extraño, según la acusación del 19 de agosto obtenida por el Daily Mail.

Las violaciones ocurrieron en el transcurso de más de 23 años e involucraron a 21 víctimas con edades entre los 15 y los 51 años. - Foto: Instagram

Según los informes oficiales, otra niña, de 17 años, fue violada en 2008 en una casa en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles. Ella fue referida como ‘Jane Doe 22′ en los documentos judiciales.

Entre las primeras acusaciones contra Jeremy, los fiscales afirman que violó a una mujer de 19 años durante una sesión de fotos en el Valle de San Fernando en octubre de 1996.

Más tarde, Jeremy violó a una mujer de 26 años en una fiesta en un club nocturno en el condado de Los Ángeles en octubre de 2000, dijeron las autoridades.

La acusación formal alega que Jeremy tuvo relaciones sexuales ‘ilegalmente’ con ‘Jane Doe 19′ en 2000 por medio de ‘fuerza, violencia, coacción, amenaza o temor de lesiones corporales inmediatas e ilegales’.

Jeremy también fue acusado de agredir sexualmente a otra mujer en un club de striptease en City of Industry en algún momento entre 2002 y 2003, dijeron las autoridades.

Otra mujer, de 21 años, fue a la casa de Jeremy donde presuntamente fue agredida sexualmente en 2010. En los documentos judiciales se la mencionaba como ‘Jane Doe 23′.

En enero de 2013, Jeremy supuestamente agredió sexualmente a una mujer de 38 años en un bar de West Hollywood que frecuentaba, dijeron las autoridades.

Las acusaciones más recientes provienen de enero de 2020 cuando Jeremy violó y sodomizó a una mujer identificada en los documentos judiciales como ‘Jane Doe 17′, afirma la acusación.

“Con demasiada frecuencia, los sobrevivientes de agresión sexual sufren en aislamiento”, dijo Gascón.

“Debemos asegurarnos de que los sobrevivientes tengan todas las opciones disponibles para ayudar con la recuperación, incluidos los servicios informados sobre traumas para la curación y el apoyo para denunciar tales delitos”, concluyó Gascón.