Al estilo de los humanos: delfines ‘hablarían como bebés’ cuando se comunican con sus crías

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El lenguaje infantil no sería exclusivamente de la especie humana.

Una de las características que tiene la especie humana es la emoción y el sentimentalismo que les adjudica a ciertos momentos. Los recuerdos dados por los objetos, la manera en que se dialoga con las mascotas e incluso la forma en que se comunican los padres y familiares con un bebé, hacen que los humanos sean únicos en su clase. Al menos así se pensaba gracias a las conclusiones de un estudio con delfines.

Los delfines son considerados como uno de los animales más inteligentes por su capacidad de comunicación, resolución de problemas y conformación de sociedad, a su manera. No obstante, también estarían siendo elevados a contener una inteligencia mayor gracias a un vínculo familiar que se estaría dando entre mamás delfines y sus crías que habría demostrado una investigación.

La especie humana no es la única que utiliza lenguaje infantil al momento de hablar con el bebé. - Foto: Getty Images / Jose Luis Pelaez Inc

¿Qué contiene el estudio?

Los humanos, y en especial la biología, están interesados en conocer cómo se conforma el mundo, incluyendo las especies que acompañan a la humanidad, y también en entender el comportamiento de algunos animales, como los delfines.

En un estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, un grupo de investigadores pudieron demostrar que las mamás delfines nariz de botella utilizan un tipo de lenguaje infantil al momento de comunicarse con sus crías.

“Nuestros datos proporcionan un ejemplo de evolución convergente de ‘lenguaje de bebé' en un mamífero no humano y respaldan la hipótesis de que esta forma de lenguaje puede facilitar el aprendizaje vocal y la vinculación tanto en no humanos como en humanos”, explican los investigadores, los cuales han estudiado a estos mamíferos en las costas de Florida, Estados Unidos.

Este estudio se dio observando el comportamiento de las mamás delfines y se descubrió que las hembras cambian el tono de sus característicos silbidos, los cuales transmiten una información única de identidad al momento de dirigirse a sus bebés.

El delfín es uno de los animales con el cerebro más grande. - Foto: Getty Images

Con las grabaciones de audio recopiladas de 19 delfines hembra, se analizaron breves capturas de sus sonidos cerca de Sarasota Bay, Florida, en donde los investigadores habían equipado temporalmente los delfines con hidrófonos conectados a la cabeza de cada delfín con ventosas.

Los silbidos que fueron grabados demostraron que los sonidos utilizados por las mamás delfines al momento de dirigirse a sus crías tuvieron “frecuencias máximas significativamente más altas y rangos de frecuencia más amplios”; por ende, se cree que este tipo de comunicación dirigida a los bebés mejora la atención, el vínculo afectivo entre madre e hijo y el aprendizaje vocal, aunque aún queda la incógnita de cuáles son las funciones del habla infantil para esta especie de delfín.

Para Nicole El Haddad, coautora de la investigación: “Está bien documentado que los delfines son capaces de aprender a producir vocales, que es un aspecto clave de la comunicación humana”, agregando que: “Este estudio agrega nueva evidencia con respecto a las similitudes entre los delfines y los humanos”.

Lo que se conoce de esta especie

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las crías de delfín nariz de botella pasan hasta seis años bajo el cuidado de sus madres y cuando estos se encuentran en la etapa de la adolescencia se ubican en una posición de bebé para así mantenerse cerca de sus madres.

Los delfines suelen vivir en medio de sociedades complejas, una característica fundamental para medir su inteligencia. - Foto: Fragmento de video

Los individuos de esta especie cambian de piel cada dos horas y existen más de medio millón de ejemplares de ellos de los cuales más de la mitad se encuentran en México.

Esta comunicación dirigida a bebés también está presente en las hembras murciélagos con alas de saco hacia sus bebés y en las cebras macho adultas, lo que infiere que más especies podrían tener esta conexión comunicativa con sus crías.