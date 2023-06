Al menos dos personas murieron en nuevo tiroteo en Florida, Estados Unidos

Un nuevo hecho violento enluta a Estados Unidos y reabre la polémica sobre la necesidad de reglamentar o restringir el permiso de tenencia de armas, luego de que las autoridades del Estado de la Florida confirmaran el hallazgo de dos personas muertas tras ser advertidos de un tiroteo ocurrido el pasado jueves en inmediaciones de un local de comidas rápidas.

De acuerdo con medios locales, el intercambio de disparos se presentó a las afueras de un local de la cadena de hamburguesas McDonald’s en la localidad de Panhandle, Florida, según el reporte de los cuerpos policiales que acudieron al llamado.

La balacera se desarrolló cerca de un local de comidas rápidas en Florida. - Foto: Stock Depot / Getty Images

La confirmación de los hechos, fue realizada por las autoridades a través de una publicación en la red social Facebook, en la que los agentes policiales de la oficina de Tallahassee, confirmaron que, tras el hallazgo de los dos cadáveres, han emprendido una investigación para esclarecer el caso del doble homicidio.

Al entregar mayores detalles sobre los móviles del hecho violento, las autoridades precisaron que, ante el llamado de emergencia, los oficiales acudieron en el término de la distancia al lugar, llegando aproximadamente a las 5:00 p.m., encontrando los dos cuerpos en la zona del estacionamiento de la tienda de comidas rápidas.

Sobre el particular, las autoridades también apuntaron que los dos cuerpos correspondían a personas de género masculino, y adultos; no obstante, hasta la fecha no han sido reveladas sus identidades.

De momento, las autoridades tampoco han revelado sus hipótesis sobre la autoría o los responsables del hecho violento, ni las eventuales motivaciones que habrían derivado en el crimen.

A su vez, el informe policial también precisó que en el interior del restaurante no se reportaron heridos.

Autoridades recaudaron pruebas en el lugar para emprender la correspondiente investigación. Aún no hay pistas sobre autores y motivaciones del hecho violento. - Foto: Getty Images

Esta semana, el estado de Ohio, también se convirtió en un escenario de luto por cuenta de la muerte de una madre de familia, quien pereció objeto de un inesperado ‘ataque a tiros’, sufrido en la privacidad de su casa, en un hecho que despierta especial desconcierto pese a tratarse de un accidente letal.

Lo anterior, en tanto la muerte de la mujer, quien además se encontraba en estado de gestación, ocurrió cuando su hijo mayor; un menor de tan solo dos años encontró en la habitación de sus padres una pistola o arma de fuego, con la que comenzó a jugar sin que su madre se percatara del peligro de la situación, causándole una herida que derivó en la muerte de ella y del bebé de 8 meses de gestación que se encontraba en su vientre.

Una madre de familia pereció objeto de un inesperado ‘ataque a tiros’, sufrido en la privacidad de su casa, en un hecho que despierta especial desconcierto pese a tratarse de un accidente letal. - Foto: Getty Images

Uno de los hechos que más causa curiosidad frente a esta noticia, es la forma en la que, la mujer de 31 años, en medio de su convalecencia, logró ponerse en contacto con su esposo para dar cuenta de lo ocurrido, para confesar que se encontraba muy malherida.

La mujer a su vez alcanzó a dar parte a las autoridades y a los cuerpos de emergencia, quienes lograron acudir al hogar de la familia para trasladarla de forma inmediata a un centro asistencial.

Allí, los médicos pusieron en marcha un dispositivo para intentar salvar la vida de ella y de su bebé en camino.

No obstante, al realizar la cesárea, pudieron constatar que el bebé de 33 semanas de gestación; poco más de 8 meses. ya estaba muerto.

Los procedimientos desarrollados por los médicos también fueron insuficientes para preservar la vida de la madre, cuyo deterioro de salud había seguido en marcha y finalmente derivó en la confirmación de su muerte.

Se estima que en Estados Unidos, durante el 2023, cerca de 6.000 personas han fallecido por cuenta de disparos de arma de fuego.