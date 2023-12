Biden: “si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría”, sobre reelección en 2024

El presidente estadounidense Joe Biden dijo este martes que “si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría” a un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024. “Pero no podemos dejarlo ganar”, añadió el demócrata de 81 años en un evento de donantes demócratas cerca de Boston (noreste), al referirse al expresidente republicano.