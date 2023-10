“Da un poco de pánico vivir aquí en Estados Unidos, puedes comprar un arma antes que un medicamento”: colombiano presente en tiroteo de Maine

| Foto: Anadolu via Getty Images

Agentes de policía cerraban vías y patrullaban alrededor del hospital durante una inspección, después de tiroteos de un pistolero en Maine, Estados Unidos, el 26 de octubre de 2023. | Foto: Anadolu via Getty Images

Según le contó Córdoba a SEMANA , él estaba de camino a la casa de un familiar cuando se registró el tiroteo; como no sabía qué estaba pasando, decidió parar su vehículo en los alrededores de la escena y esperar a que la situación se calmara un poco.

“Aquí, como inmediatamente se escucha algo raro se prenden las alarmas y todo eso... Yo estaba trabajando ahí cerca. En ese momento me cogió todo eso ahí, en el camino, estaba cerquita, como a cuatro minutos”, continuó Córdoba.

Y resaltó que luego comenzó a atemorizarse: “ El momento fue de pánico, quedé en shock porque nunca había escuchado tantos disparos así, en ráfaga, de una sola vez . Yo quedé muy nervioso en ese momento. No sabía qué hacer porque me cogió desprevenido”.

Desde el momento en que comenzó el ataque, el colombiano afirma que las autoridades llegaron al instante y le pidieron a la ciudadanía no salir de casa y alejarse del lugar para evitar mayores tragedias.

En esta imagen difundida por el Departamento de Policía del condado Androscoggin se ve a un hombre armado no identificado que apunta su fusil mientras ingresa al local Sparetime Recreation, el miércoles 25 de octubre de 2023, en Lewiston, Maine (Departamento de Policía del condado Androscoggin via AP). | Foto: AP

Y agregó: “Las primeras recomendaciones que nos dieron fueron no salir de la residencia, todo está cerrado; si vas a salir, no hay nada, solo las gasolineras están abiertas, todo el mundo está guardado, está paralizada la economía, digámoslo así. Piden quedarse en casa hasta que den con el paradero del agresor (...) Es mejor seguir las recomendaciones y esperar a ver qué pasa, de igual manera uno no puede arriesgarse así también”.