Donald Trump al paredón: esta es la fecha máxima para responder ante la justicia de Georgia; ¿hubo manipulación electoral?

Trump, contra las cuerdas

El republicano no tardó en reiterar que el nuevo llamado al ‘paredón’ no era más que la continuidad de una persecución política contra él. “¡Caza de brujas! (...). ¡Me suena a amañada! ¿Por qué no me inculparon hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política”, dijo en su red Truth Social.