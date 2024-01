Dos colombianos fallecen en San Francisco: este es el clamor de una esposa por traer el cuerpo de su marido desde EE. UU. a Córdoba

Por redes sociales, María Fernanda y los familiares de Romero han pedido a sus conocidos que le ayuden a recoger los 25 millones que vale traer de vuelta el cuerpo de cada uno de ellos. Ambas familias han estado en esa búsqueda desde el pasado 25 de diciembre, cuando se enteraron del deceso de sus parientes. “Me llamaron y me dicen que le dio un infarto. No sabemos qué pasó. No nos han dado ningún parte médico”, cuenta la mujer con tristeza.