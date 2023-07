Dos muertos, un carro robado, y un adolescente tras el volante: la fórmula explosiva de accidente de tránsito en Nueva York

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se convirtió en escenario de un aparatoso accidente ocurrido este lunes, 3 de julio, el cual centra la atención de las autoridades debido a la existencia de una serie de ‘particularidades’, y a que derivó en la muerte de dos personas.

De acuerdo con medios locales, el siniestro vial que comprometió a varios automotores en la denominada ‘capital del mundo’, también dejó al menos cuatro personas heridas que debieron ser trasladadas de urgencia a centros asistenciales.

El accidente tuvo lugar en un sector conocido como Washington Heights, y dentro de las particularidades que lo hacen llamar la atención, es que ha involucrado a un carro que se encontraba reportado como robado, el cual además era conducido por un adolescente al momento de la violenta colisión. Si bien las autoridades no han revelado la edad del joven conductor, medios locales la establecen entre 12 y 17 años.

El conductor del caro más afectado era un menor de edad que perdió el control del vehículo. - Foto: Getty Images / Douglas Sacha

El vehículo que causó el accidente precisamente es el vehículo que había sido reportado como hurtado hace un mes, el cual corresponde a un automóvil Hyundai Elantra negro, que se movilizaba por el sector de la Audubon Avenue.

El reporte de robo del carro data de finales del mes anterior.

El accidente, según detallan medios locales en Nueva York, se originó cuando el conductor del vehículo, perdió el control del automotor colisionando de frente contra un vehículo Jeep; también de color negro, perdió el control del carro, en eventos que se presentaron este lunes aproximadamente a las 7:00 a.m.

Para las autoridades, este caso toma especial relevancia en tanto el joven al volante del carro responsable del accidente, no se encontraba solo, sino que movilizaba a al menos otras cuatro personas, todos ellos menores de edad.

Precisamente, las dos víctimas mortales del hecho, corresponden a dos de los ocupantes de ese vehículo, cuya muerte se confirmó por parte de la misma comunidad que acudió en su auxilio tras el accidente, que dejó una gran estela de destrozos, en tanto en medio del ‘descontrol’, el carro también golpeó a varios caros que estaban parqueados en las veredas de la calle antes del ‘golpe contundente’.

En medio de los esfuerzos por poder sacar a los niños del carro accidentado, medios locales aseguran que los vecinos optaron por romper el techo de carro para lograr sacarlos.

En medio del accidente chocó con varios vehículos, la mayoría de ellos estaban estacionados. - Foto: Stock Depot / Getty Images

Las víctimas fueron trasladadas al New York Presbyterian-Columbia, donde se confirmó la noticia del deceso de dos de ellos, afirmando que un tercero se encuentra en graves condiciones, y su parte es reservado.

Otros de los afectados en el accidente fueron llevados al Hospital de Harlem, donde también se confirmó que uno de los pacientes que llegaron allí estaba también en estado crítico.

Por su parte, el conductor del carro Jeep, contra el que colisionó el vehículo hurtado, es un hombre de 53 años, quien no sufrió heridas de consideración, no obstante, también permanece en el Hospital de Harlem, a espera de recibir tratamiento de las heridas sufridas, que no comprometen su vida.

Testimonios del hecho recogidos por el New York Times precisaron que previo al accidente, algunos pobladores y transeúntes de la zona sí notaron conducción errática por parte del conductor del carro, intentando manejar a grandes velocidades.

Pese a lo corrido del día, aún existe gran incertidumbre frente a la identidad de los menores afectados en el siniestro.