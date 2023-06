“Ecuador ha incautado cinco veces más droga que los últimos gobiernos”: canciller ecuatoriano sobre seguridad en la frontera

En Washington se está llevando a cabo la Asamblea General de la OEA, que cuenta con la participación de cancilleres y embajadores permanentes en la misión de este organismo en Estados Unidos. Durante el evento se han tocado temas importantes en materia de derechos humanos y la defensa de la libertad de expresión en Nicaragua, principalmente, aunque también se han hecho denuncias en Cuba y Venezuela al respecto.

En su primera sesión plenaria, el órgano supremo de la OEA aprobó varias resoluciones sobre derecho internacional, derechos humanos, la participación de la sociedad civil, las telecomunicaciones, los puertos, entre otros temas. Además, se recordó el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile.

En el marco del evento, SEMANA pudo hablar con el recién nombrado canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, quien se refirió a la violación de derechos humanos en los países que se alejaron de la OEA por las críticas que los 33 países miembros han hecho en materia de derechos humanos.

Desde Washington, el canciller habló del canje de deuda por naturaleza - Foto: Juan Manuel Herrera/OAS

El diplomático también se refirió al proceso de elecciones que tendrá lugar este año en Ecuador, una medida tomada por Guillermo Lasso que aplicó la Constitución para disolver la unicameral Asamblea Nacional el 17 de mayo ante una “grave crisis política y conmoción interna”, lo que derivó en el llamado a elecciones anticipadas.

Manrique también aprovechó para hablar de su posición sobre canje de deuda por naturaleza, una medida similar a la del presidente Petro que ha adoptado Ecuador, y finalmente se refirió a las relaciones con Colombia en materia de seguridad.

SEMANA: Los miembros de la OEA han rechazado la violación de derechos humanos en Nicaragua y tienen en la mira a Venezuela y Cuba, ¿Cuál es la posición de Ecuador?

Gustavo Manrique (G.M): Bueno, nosotros somos un país pro derechos humanos, venimos demostrando con hechos concretos y me quiero referir, por ejemplo, al de la migración riesgosa. Nosotros hemos recibido más de 500.000 venezolanos en los últimos años y quiero hacer un paréntesis importante. Lamentablemente en Ecuador siete de cada diez ecuatorianos no tienen un trabajo formal en el Ecuador. Sin embargo, la Constitución nos obliga más allá de que tenemos un presidente muy humanista, pero la Constitución nos obliga a darle derechos a cualquier persona que esté en el territorio ecuatoriano. El presidente Lasso en estos dos años ha firmado una batería de tres decretos que vienen en un proceso de regularización de los hermanos venezolanos, en donde primero regularizó a aquellas personas que entraron de forma formal y que luego perdieron su estatus y están irregular. Luego aquellos extranjeros que han entrado de forma formal y se han quedado y finalmente aquellos que han entrado de forma riesgosa de los 500.000, ya hemos comenzado el proceso con 150.000 y hay más de 50.000 que están completamente regularizados y hay mucha data que indica cómo ellos insertados en la economía generan oportunidades y finalmente ayudan a conseguir el trabajo de esos siete de cada diez, así que Ecuador es un país que cree y que demuestra con acciones que trabaja en pro de los derechos humanos.

Las críticas del embajador van direccionadas a la Secretaría General de la OEA - Foto: OAS General Assembly

SEMANA: La situación política en Ecuador, no ha sido fácil para el presidente, para el Gobierno, pero vienen elecciones, viene un nuevo respiro para el país. ¿Cómo lo está viendo usted?

G.M: Mire, siempre digo que estamos viviendo el mayor acto democrático que puede vivir un país, una fiesta democrática, ¿Cuál es?, devolverle al soberano la decisión de elección de su destino. Eso es lo que ha hecho el presidente Guillermo Lasso al aplicar el artículo que está en la Constitución 148, que dice: Ante grave crisis, ante convulsión, ante el impedimento de dejar aplicar el Plan de Desarrollo que fue aprobado en asamblea y que eso lo podemos demostrar de manera basta, aplicó el artículo 148. El 80 % de la ciudadanía, según varias encuestas de diferentes tendencias, dice que la ciudadanía aprobó la dilución de la de la Asamblea, es decir, mandar a los asambleístas a su casa. Pero para los que no conocen los detalles, también el presidente se va a su casa en seis meses. Durante estos seis meses administra con decretos económicos de ley urgente que lo manda la Corte Constitucional como el primero que mandó la primera semana y el viernes pasado ya la Corte Constitucional aprobó una reducción de impuestos a los ecuatorianos. Así que estamos viviendo un proceso democrático, el mayor acto democrático que puede tener un país democrático. Tendremos presidente este mismo año, la primera vuelta termina o será el 20 de agosto, luego en octubre tendremos la segunda vuelta y los primeros días de diciembre se posicionarán las nuevas autoridades y el nuevo binomio que puede ser presidenta o presidente.

Hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional, Lasso gobernará expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, siempre y cuando tengan la aprobación de la Corte Constitucional. (Photo by Cristina Vega/Anadolu Agency via Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

SEMANA: El correísmo está esperanzado en retomar las riendas del país imponiéndose en las próximas elecciones, ¿Qué opina?

G.M: Bueno, es importante recalcar que en este proceso el presidente decidió no participar en las elecciones y además no poner binomio en el partido que él pertenece, ni tampoco asambleístas. Quiero resaltar eso porque me parece que es un acto democrático, un mensaje de desprendimiento, más allá que no se imagina la paz que estamos viviendo, los que estamos en la gestión, en la ejecución, en las obras, en lo que la gente quiere finalmente, no soy un calculista de porcentajes de quién va adelante, quién va liderando esto, espero que el pueblo elija la mejor opción de un gobierno interino. Recordemos eso. No, este es un gobierno que va a durar 18 meses en la administración. Entonces un Gobierno de transición que ojalá termine de ejecutar muchas de las cosas que hemos empezado y que han empezado sin ideología en la cabeza, sin temas partidistas, que siga adelante con los hospitales, que siga adelante con las escuelas, que siga adelante con este tema de los derechos humanos, que siga adelante con el plan de agua y saneamiento que tiene el Ecuador, que siga liderando la bandera ecológica que la ha alzado alto y fuerte el presidente Lasso a nivel Ecuador a nivel mundial, con como por ejemplo el canje de deuda por naturaleza de 1.600.000.000 de dólares y varias otras cosas más. Así que, tengo la ilusión de que ojalá entre un gobierno que respete todo eso.

SEMANA: Canciller, la frontera entre Ecuador y Colombia preocupa a ambos países en materia de seguridad por la presencia de disidencias y grupos armados en la zona, ¿Cómo va la cooperación con Colombia para enfrentar esta problemática?

G.M: Sí, los crímenes transnacionales, es un tema que los tenemos que combatir agarrados como cadena, como eslabón. Todos los países, independientemente de las tendencias ideológicas. El narcotráfico afecta a nuestra niñez, por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible por combatirlo. Con Colombia tenemos un diálogo fluido, mi relación con el canciller Leiva, es fluida, es cómoda, por supuesto. La relación entre el presidente Petro y Lasso, también muestras de apoyo en ambos países y decirle, Ecuador ha incautado cinco veces más droga que los últimos gobiernos, en droga terminada, procesada, lista para el consumo hemos incautado más de 400 toneladas valoradas en 15 mil millones de dólares. Eso a nivel de droga, ya a punto de salir, a punto de ser, lamentablemente, exportada, pero en materia de laboratorios de narcotráfico, que son típicamente en las fronteras de nuestros países, el presidente Lasso y el presidente Petro han trabajado de manera conjunta y han destruido muchos laboratorios de producción de coca, para ser procesada. Así que estamos trabajando de la mano en una estrategia conjunta.

Controles de la policía ecuatoriana en la frontera con Colombia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: ¿Y las relaciones con Estados Unidos?, no le preocupa al país norteamericano la violencia que ha incrementado en Ecuador, sobre todo en Guayaquil?

GM: Nuestras relaciones con Estados Unidos están cursando el mejor momento de las últimas dos o tres décadas, ha regresado la USAID, se ha multiplicado Logarítmicamente el apoyo económico, la cooperación internacional, sobre todo Estados Unidos, En materia de migración estamos trabajando de la mano, en temas de seguridad también. Evidentemente, no puedo entrar en algunos detalles de este tema porque es una estrategia muy importante para combatir el narcotráfico, pero los ingenieros dicen que la mayoría de soluciones a los problemas están en la cadena inicial del problema, no al final.

Entonces, combatir el narcotráfico al final es la parte final. Entonces con Estados Unidos hemos venido una delegación de empresarios, ministros de producción, con la embajadora Baki también y hemos tenido reuniones en el Senado, en la Cámara Baja, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y demás, para promover la ley, idea que es una ley que por sobre todo apoya a los países caribeños en un mercado libre de acceso a. No estoy hablando de un tratado de libre mercado, porque esta sería una propuesta unilateral de Estados Unidos. Hay dos temas que tenemos que ayudar o combatir los sueños y las pesadillas. El sueño es tener trabajo y la pesadilla es la inseguridad, y están completamente conectadas. Y en eso está trabajando el presidente Lasso y con más intensidad en los últimos seis meses.

SEMANA: ¿Cómo ve Ecuador la reapertura de relaciones entre Colombia y Ecuador?

G.M: Donde haya un ecuatoriano, tendremos relaciones con ese país para temas de migración, servicios, estudios, becas, oportunidades comerciales. De ahí las relaciones diplomáticas como tal, eso pues tendremos que tener pensamientos afines básicos, mínimos, elementales, como democracia, como no presos políticos, como libertad de expresión en las urnas. Nosotros tenemos 500.000 venezolanos, entonces hay alguna situación ahí que hay que solucionar, porque para nosotros esto nos cuesta recursos. Pero insisto, donde haya un ecuatoriano, tendremos relaciones para atender ese ecuatoriano y donde haya un conciudadano del país que se le venga a la mente, también lo atenderemos como buenos conciudadanos que somos y hermanos de este mismo planeta.

Presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto: Foto Gobernación Norte de Santander

SEMANA: Ese canje de deuda por naturaleza al que le apunta Ecuador es similar a la idea del presidente Gustavo Petro de canje de deuda por acción climática?, ¿Cuáles son sus semejanzas, sus diferencias?

G.M: Yo creo que Ecuador es tan rico como cualquier país rico del mundo, con la diferencia que nuestra moneda se llama biodiversidad. Y está ahí y no tiene fecha de caducidad y no tiene fecha de expiración. Y es la biodiversidad de Ecuador lo que ha mandado al mundo. Es un nuevo mensaje, una nueva narrativa, porque cómo, cómo se genera, cómo crece el Producto Interno Bruto de un país o cómo genera ingresos que pagan impuestos y que luego terminan en obras típicamente explotando petróleo, típicamente explotando minerales, típicamente explotando pescado, peces y demás recursos.

Acá Ecuador dijo al mundo: ‘yo siendo la flota pesquera más grande del Pacífico, este tropical Ecuador, yo decido no sacar los recursos de 60.000 kilómetros cuadrados y el mundo respondió el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Europea y demás, y crean esta estructura en la que con 656 millones de dólares se compran 1.600.000.000 de dólares en papeles, es decir, 3 a 1, ¿verdad? Ese ahorro con este grupo privado que hace esta operación, ese grupo dice yo le dono al Ecuador el ahorro, que es 1.100.000.000 de dólares, pero 450 millones destínalo para conservación a perpetuidad de las islas Galápagos y 550 Ecuador: Ahórratelo’. Eso ha hecho Ecuador. Ecuador ha propuesto una nueva narrativa de riqueza en la que demostró que la biodiversidad viva genera ingresos. Lo nuestro es un canje de deuda por naturaleza. Entiendo que la propuesta del presidente Lasso es un canje de deuda por cambio climático. Son temas probablemente más relacionados con descarbonización. El nuestro es más relacionado con biodiversidad. Le deseo la mejor de las suertes.