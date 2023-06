“Es una locura”: mujer reveló cuánto le costó tener a su bebé en un hospital de Estados Unidos

En TikTok, red social China, empezó a popularizarse un video que una mujer chilena grabó en un hospital de Estados Unidos.

El nombre de la latina es Belén Morales y resultó convirtiéndose en un personaje tendencia, después de que relató la cantidad de dinero que tuvo que pagar para poder tener su bebé en una institución médica del país liderado por Joe Biden.

Catalogado como un clip “muy revelador”, la mujer comentó las finanzas que se necesitarían para poder costear un parto en un reconocido hospital que se sitúa en Houston (Texas).

Lo primero que detalló la chilena es que su bebé lo tuvo hace tres meses, pero, hasta ahora, decidió subir el fragmento audiovisual a TikTok, ya que varios seguidores se lo pidieron en reiteradas ocasiones.

TikTok. - Foto: Getty Images

Así las cosas, la latina detalló que estuvo hospitalizada por cuatro días, luego dijo uno por uno los gastos que tuvo que cubrir por ello:

Habitación privada y comida: 3.597 dólares.

Farmacia: 11.900 dólares.

Laboratorio: 9.000 dólares.

Anestesia: 3.502 dólares.

Imagenología: 1920 dólares.

Sala de emergencia: 2.000 dólares.

Sala de recuperación: 15.700 dólares.

Sala de parto: 10.000 dólares.

Servicios especiales: 1476 dólares.

Fue entonces que la chilena terminó expresando que el nacimiento de su bebé resultó valiendo 59.095 dólares (más de 240 millones de pesos en billetes colombianos), aunque cabe especificar que la atención que Belén Morales recibió fue privada.

“59.000 dólares por parir en un hospital, pero eso no es todo porque ese dinero que les mencioné solamente me lo cobraron a mí, la madre, ya que una vez que nace el bebé son gastos adicionales”, explicó la tiktoker chilena desde Estados Unidos.

“Realmente los gastos médicos acá (EE. UU) son impagables, una locura, por eso uno acá no puede vivir sin seguro”, puntualizó la feliz mamá.

La chilena estuvo hospitalizada por cuatro días. - Foto: Fotograma: 04 seg. Video 'Parto en Estados Unidos'. TikTok: beluviaja

Los comentarios de los internautas por el alto monto de dinero

Al ser un clip que acaparó la atención de los internautas, quienes se encargaron de viralizarlo en las plataformas de interacción social, los comentarios no se hicieron esperar. Varias de las posturas más relevantes son:

“Amo nuestro incomparable sistema de salud costarricense”; “Eso me cuesta una casa aquí en Ecuador”; “Agradecida de estar en Argentina”; “Yo pagué 0 pesos, gracias chile!, y muy buena atención”; “Y al final cuánto pagas con seguro? Porque es una millonada”; “Yo tuve a mi hija en Canadá y costó 0″; “Colombia: 241 millones colombianos, casi me da un very very jaja”; “Es obvio que no pagó eso”; “No me quejaré del seguro social de mi país. No pague ningún centavo”, se lee en TikTok.

En resumen, varios internautas terminaron comparando el monto que compartió la chilena con sus propios países, aunque hubo otros usuarios que indicaron que, si bien el precio puede llegar a verse así de estrepitoso en la factura hospitalaria, el seguro es el que paga y se cobra una cuota mínima por los servicios prestados.

Hospital. Imagen de referencia. - Foto: getty Images / Jackyenjoyphotography

De acuerdo con la latina, en otra oportunidad seguirá dando a conocer nuevos datos. Por ahora, el clip traspasó las fronteras digitales y ya cuenta con más de seis millones de reproducciones.

Este es el viral video en el que Belén Morales habló sobre la cuenta de cobro por tener a su bebé en un hospital de Estados Unidos:

@beluviaja ¿Cuánto me costó mi parto en USA?😰 Ya van 3 meses desde que nació mi bebé y tenía pendiente este video. ♬ original sound - Belén Morales

Cabe decir que una pieza de video viral o tendencia es aquella que causa impacto en las audiencias. De acuerdo con el portal de Tecnología Fácil, la pieza audiovisual se convierte en viral si es reproducida miles de veces y se comparte en los diferentes canales de interacción social.

Al principio, muchos de los videos que se consideraron como una tendencia fueron de familias grabadas en su cotidianidad.