Estados Unidos afirmó que enviará potentes tanques hacia Ucrania ¿Cómo se defiende Rusia?

“Nuestro compromiso común será vital durante las actuales batallas y también en el largo camino que hay por delante”, ha dicho el secretario norteamericano, que confía en que Ucrania no solo pueda frenar la actual ofensiva, sino también disuadir a Rusia de futuras invasiones. La causa ucraniana, ha señalado, es “la justa”.

“En esta guerra, el tiempo no corre a favor de (el presidente ruso, Vladimir) Putin. El tiempo nunca va a favor del dictador que lanza una guerra imperial por capricho y nunca va a favor de la agresión” , ha añadido desde la base militar de Ramstein, en Alemania.

Avance firme de la contraofensiva