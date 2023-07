Estados Unidos incita a sus ciudadanos a abandonar Haití “lo antes posible”: este es el motivo

Por tal motivo, desde Washington, los Estados Unidos han tomado la decisión de dar aviso a los ciudadanos norteamericanos de que abandonen el país lo más pronto posible debido al conflicto civil que reina en la nación caribeña y cuyo fin no se vislumbra a corto plazo.

“Están secuestrados, no sabemos si están vivos”, familiares de exmilitares colombianos detenidos en Haití claman ayuda del Gobierno

Contexto: “Están secuestrados, no sabemos si están vivos”, familiares de exmilitares colombianos detenidos en Haití claman ayuda del Gobierno

Haití: una zona de riesgo para civiles

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Las recientes inundaciones en Haití han agravado la crisis política y social de la nación caribeña. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La nación más pobre de América

El país caribeño no ha podido reponerse del poderoso terremoto ocurrido en 2010, el cual dejó más de 316 mil muertos, 350 mil heridos y 1,5 millones de damnificados , lo que empeoró la situación sanitaria y social que vivía el país desde la llegada del nuevo milenio.

La política en Haití también presenta problemas desde el 2021 luego del magnicidio de Jovenel Moïse, el cual causó una seria inestabilidad en el Ejecutivo de la nación por lo que el territorio no tiene una hoja de ruta establecida para enfrentar el vacío de poder que se presenta desde hace dos años. Por tal motivo, el principal centro de poder político de la nación no ha podido asumir el papel que le corresponde ya que no existe una figura que goce de simpatía, en medio de tanto caos, para lograr el cese a la violencia e iniciar un proceso de reparación y justicia.