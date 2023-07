Mercenarios: de los rusos a los colombianos

Show me the money . En términos objetivos la situación es compleja ya que, una corporación de seguridad privada internacional, tiene ofertas económicas demasiado tentadoras con salarios entre 2 y 10 veces superiores a los que reciben en Colombia, en muchos casos libres de costos de comida y alojamiento, con la promesa de trabajar tres o cinco años y poder ahorrar suficiente dinero para comprar una casa en o planear un retiro temprano.

Como es lógico, la principal razón para mudarse a tan lejanos parajes es la oportunidad económica, ya que los salarios no se comparan en absoluto con lo devengado en Colombia, para el año 2012 el salario aproximado de un Cabo en el Ejercito Nacional ascendía a cerca de $1.600.000 pesos y como mercenario podía percibir más de $8.000.000 de pesos mensuales, libres de gastos, en un país sin conflicto activo y en el que su principal labor está en la protección de bienes estratégicos emiratíes, que no implican combate o peligro. Ni que decir de quien optan por el mercenarismo por el síndrome de la Guerra.

Del mercenarismo internacional al doméstico. Sin embargo, esto no es del todo nuevo, ya que han sido documentados varios casos de ex miembros de la fuerza pública que cohonestaron con los grupos armados organizados, particularmente con los GAITC (grupos armados ilegales con tendencia contrainsurgente) o mal denominados “paramilitares”. Pero, estos no son los únicos casos, por el contrario en Colombia la trashumancia armada ha sido recurrente, si se quiere escandalosa, con casos de ex guerrilleros que se vuelven narcotraficantes; ex AUC que se pasan a las guerrillas; guerrilleros comandando unidades de las AUC; guerrilleros que saltaron entre una o más guerrillas (por beneficio económico) y un sinfín de ejemplos resultado de una acelerada fase de desideologización del conflicto frente a la avaricia y la codicia que generan las inmensas fuentes del narcotráfico y el macro crimen.