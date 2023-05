Estados Unidos sigue pensando en quitar la visa para colombianos; esto lo confirmó un alto funcionario del gobierno de Joe Biden

Para ingresar a Estados Unidos, si se es colombiano, se necesita tener una visa que permite entrar a su territorio y estar allí por un determinado tiempo.

Sin embargo, tener este documento en el pasaporte nacional es complicado y costoso. Las citas para poder asistir a la embajada de Estados Unidos en Bogotá tienen un tiempo de espera de hasta dos años y el costo, que es en dólares, cada vez se incrementa más con la volatilidad que tiene la moneda estadounidense.

Pero el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, dio nuevamente un mensaje alentador para todos aquellos que no tienen visa y desean viajar al país del norte.

Luis Gilberto Murillo volvió a enviar un mensaje de esperanza a los colombianos que buscan viajar a Estados Unidos - Foto: Getty Images / NurPhoto

Según el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, en entrevista con el programa Los Informantes, se le planteó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que si Colombia es un socio estratégico, la población colombiana merece acceder al programa de exención de visas, a lo que Mayorkas respondió.

“Afortunadamente Mayorkas, quien es el encargado de este tema, nos dijo que esta era una propuesta que se debía estudiar y que Estados Unidos estaba abierto a eso”, aseguró Murillo.

Murillo aseguró que el gobierno de Biden estudia la posibilidad de quitarle a los colombianos la visa como requisito para entrar a Estados Unidos. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La noticia del embajador colombiano llega en un momento complejo en temas de migración para Estados Unidos. Incluso, la coyuntura muestra que las medidas restrictivas para los migrantes serán mucho más agresivas por parte del gobierno Biden.

El mismo Mayorkas afirmó en su visita a la frontera de su país con México, que han tomado medidas para evitar que el sistema sea sobrecargado por un incremento masivo de la llegada de migrantes cuando la normativa llamada Título 42 expire el próximo jueves, 11 de mayo.

“Quienes lleguen a la frontera sur terrestre de forma irregular enfrentarán consecuencias [...] El mensaje es muy claro. Ayudaremos a quienes lo necesiten de acuerdo con lo establecido en nuestro marco legal. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta el 11 de mayo”, dijo el alto funcionario del Gobierno de Joe Biden.

El Título 42, cuya aplicación expira el 11 de mayo, es una medida sanitaria impuesta por Trump para cortar el flujo migratorio durante la pandemia, que se ha convertido en una restricción fronteriza de facto, cuestionada por especialistas por considerar que contraviene el derecho a la solicitud de asilo en Estados Unidos.

Ante esto, el presidente Joe Biden se encuentra bajo presión, debido a que el Partido Republicano afirma que, incluso con la medida, la frontera está fuera de control.

“El 11 de mayo será una pesadilla para los estadounidenses”, dijo el conservador senador Lindsey Graham esta semana. “En los próximos 90 días verán entre 900 mil y 1,1 millón” de migrantes cruzando la frontera, aseguró Graham. Estados Unidos “está bajo amenaza”, agregó.

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas. - Foto: REUTERS

Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que en marzo, último mes disponible, autoridades registraron 192.000 encuentros con migrantes en la frontera sur.

Para que la situación no se salga de control, Biden anunció que enviará otros 1.500 soldados para reforzar la seguridad en la frontera de 3.145 kilómetros que comparten México y Estados Unidos, que ya cuenta con la presencia de 2.500 uniformados.

