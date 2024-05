Exactriz Stormy Daniels testifica en juicio a Trump y revela detalles inéditos: “Lo siguiente que supe fue que estaba en la cama”

Según datos preliminares conocidos por New York Post , Stormy Daniels testificó que le dio una palmada a Donald Trump con una revista enrollada que mostraba su rostro en la portada.

Según CNN, Stormy Daniels testificó que Donald Trump no expresó preocupación por su esposa Melania cuando tuvieron el encuentro. Daniels confirmó que tampoco le pidió que lo mantuviera confidencial. “Le dije a muy pocas personas que realmente habíamos tenido relaciones sexuales porque me sentía avergonzado por no haberlo detenido”, dijo Daniels.