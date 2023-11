¿Lo sabía? Esta es la ciudad más barata y con altas garantías para vivir en Estados Unidos

Lograr una estabilidad también es el anhelo para algunos que viven en ese país, por lo cual no descartan trasladarse a otras ciudades. Al momento de decidir convergen aspectos como la seguridad, nivel educativo, ofertas de empleo, precio de alquileres lo cual, en términos generales, se condensa en el costo de vida.

El ser una nación desarrollada y la número uno, en cuanto a recepción de migrantes, hace que un número creciente de personas sigan centrando su atención allí. Al mudarse, se apuesta por viviendas cuyo valor no supere el ingreso promedio y permita asumir otros gastos o adquisiciones que no necesariamente sean ‘elementales’.

La ciudad más barata en Estados Unidos

Un reciente estudio de US News and World Report reflejó las que, tras evaluar los factores mencionados, ofrece más asequibilidad a los interesados por ‘cuidar el bolsillo‘. La lista es encabezada por Hickory, una ciudad en Carolina del Norte.

Costo de vida en esa ciudad

Sobre el dinero a disponer para vivir en Hickory, US News and World Report subraya los bajos costos en alquileres y también la oportunidad de quienes buscan una vivienda propia. Sin embargo, el estudio hace la salvedad que, pese a los bajos costos, no hay tanta disponibilidad de viviendas y el proceso podría resultar más demorado de lo anticipado.