Video: familia latina causa indignación por robar dulces en Estados Unidos; no se percataron de un detalle

Familia robó dulces en pleno Halloween

En el clip se observa inicialmente a dos mujeres, seguidas de varios niños, quienes no dudaron en vaciar la vasija. Con lo que no contaban es que dicha acción estaba quedando grabada, dejando ‘a la luz’ sus rostros, gracias a una cámara incrustada.

“Me imaginé que sucedería”

Como si no hubiese bastado con desocupar el recipiente, esta familia no se fue hasta recoger prácticamente el último dulce del piso. Por su parte, Tate denunció el hecho e instó a sus seguidores para ayudarle a revelar la identidad de aquellas mujeres.

“Y es por eso que no puedes confiar en la gente. Si sabes quién es compártelo. Me imaginé que sucedería, pero no a los adultos. Ahora todos los niños después de esta gente no pueden comer dulces”, denunció Tate. En Instagram varios internautas expresaron su molestia con ese tipo de actos: