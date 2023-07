“No soy racista”: la respuesta de una mujer que fue filmada insultado a familia latina en Estados Unidos

Las redes sociales se han convertido en el escenario que viraliza episodios como ese y abre la discusión entre situaciones a las cuales numerosos extranjeros pueden verse expuestos; esto no solo en términos del idioma, sino a veces solo por el lugar de procedencia. Pero los casos no se concentran en un lugar específico, unos más se han presentado en naciones como España.

¿Qué respondió la mujer?

Según ella, su equivocación estuvo en morder el anzuelo de la familia mexicana, en lo que sugirió era una provocación, pues rechazó que fuera una persona racista. “He estado tratando de permanecer en silencio y no comentar sobre esto, pero hay cosas que el video no muestra”, se defendió Featherman en conversación con el medio Daily Mail.

Cuestionamiento a esa respuesta

El choque pasó de ser una discusión inicial por el ruido y la presencia de personas que presuntamente no vivían en esos apartamentos a una disputa por marcas. “Dijo que no sabemos qué son las sandalias Hermès”, relató Gallardo a New York Post. “Dije: ‘¡Estoy usando sandalias Hermès! ¿Solo por nuestro tono de piel no sabemos lo que es un diseñador caro?’”, agregó.