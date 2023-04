Padres de Illinois fueron acusados ​​tras ‘animar’ a sus hijas a golpear a una compañera de clase

Dos padres en Illinois fueron acusados este martes 25 de abril, después de alentar a sus dos hijas a golpear a un compañero de clase.

Steven Teague, de 36 años, y Terika Thomas, de 30, fueron acusados de delito grave el cual contribuyó a la delincuencia de un menor, según la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage.

El 3 de abril a las 7:00 am en Naperville, Illinois, las dos menores y Teague, quien es su padrastro, siguieron a la víctima, según la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de DuPage.

Cuando la víctima pasó por la parada de autobús hacia la siguiente parada, las dos niñas, Teague y Thomas la siguieron en un vehículo, dijeron las autoridades.

Cuando la víctima llegó a dicha parada del autobús, las menores la atacaron y la tiraron al suelo mientras la golpeaban.

Según la oficina del fiscal del estado, mientras se producía el presunto ataque, Thomas salió del automóvil y les dijo a las menores que “la atraparan” mientras Teague observaba.

Según los informes oficiales, la víctima del ataque no resultó gravemente herida, según el fiscal estatal del condado de DuPage, Robert Berlin.

“Las acusaciones de que Steven Teague y Terika Thomas no solo trajeron a sus hijas para atacar a un compañero de clase, sino que también alentaron y observaron la golpiza son inquietantes”, dijo Berlin. “Afortunadamente, la víctima de este ataque no resultó gravemente herida . Mi oficina se toma muy en serio estas acusaciones y procesará a estos acusados con todo el rigor de la ley. Agradezco al Departamento de Policía de Naperville por su trabajo en este caso tan perturbador. También gracias a los fiscales estatales adjuntos Nick Catizone y Alysa Feld por su trabajo en este caso”.

El jefe de policía de Naperville, Jason Arres, dijo que los padres tienen el deber de ayudar a sus hijos a resolver el conflicto, que no es lo que sucedió en el presunto incidente. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El jefe de policía de Naperville, Jason Arres, dijo que los padres tienen el deber de ayudar a sus hijos a resolver el conflicto, que no es lo que sucedió en el presunto incidente.

“Como padres, tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos cómo navegar y resolver conflictos de manera adecuada”, dijo Arres. “Pelear no es la respuesta, y es desalentador para mí que dos adultos den un ejemplo tan pobre para los niños al alentar e instigar este comportamiento”.

Teague y Thomas pagaron una fianza, que se fijó en $ 40,000 dólares y fueron liberados de la cárcel. Ambos adultos serán procesados en mayo.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluidos tres niños de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit dijo que fue una “disputa por una entrega de domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod la cual estalló en violencia con al menos 30 disparos poco antes de las 9 p. m. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia era: “demasiadas armas y demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.