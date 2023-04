Hombre fue condenado a 25 años de prisión por irrumpir en una casa y violar a una niña de 9 años en Washington DC

Un hombre de Washington DC, en Estados Unidos, fue condenado por irrumpir en una casa en Maryland y agredir sexualmente a una niña de nueve años que encontró dormida en su habitación, según afirmaron las autoridades locales.

Joshua Grice, de 30 años, fue condenado por violación en primer grado y allanamiento de morada en primer grado por el incidente del 29 de noviembre de 2021. Grice enfrenta un mínimo obligatorio de 25 años de prisión y la posibilidad de cadena perpetua. Una audiencia de sentencia está programada para septiembre.

La niña estaba durmiendo en su cama en una casa en Takoma Park, Maryland, cuando se despertó y vio a un hombre vestido de negro, con un sombrero y una máscara sentado encima de ella.

El hombre agredió sexualmente a la niña antes de correr hacia el área de la sala y salir por una ventana abierta, según Fox 5 DC.

La víctima alertó a su hermana, también menor de edad, que dormía en una cama al lado de ella. La hermana de la niña entró en la sala de estar y vio al sospechoso parado afuera de la ventana abierta y mirando hacia el apartamento.

Después de que el sospechoso notó a la hermana de la víctima, salió corriendo del área. Luego, la Policía respondió a la escena y estableció un perímetro, pero no encontró al sospechoso.

En mayo de 2022, el laboratorio criminalístico del condado de Montgomery comparó una muestra de ADN de la ropa interior de la víctima con Grice.

“Este delincuente violento se aprovechó de una niña pequeña e inocente”, dijo el fiscal estatal John McCarthy en un comunicado. “Gracias a los esfuerzos del Laboratorio Criminalístico del Condado de Montgomery, la Policía del Condado de Montgomery y nuestro equipo de juicio, se está haciendo justicia. También queremos reconocer al Centro de Defensa Infantil Tree House por su impactante trabajo en casos que involucran a víctimas vulnerables”.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluidos tres niños de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit dijo que fue una “disputa por una entrega de domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod la cual estalló en violencia con al menos 30 disparos poco antes de las 9 p. m. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia era: “demasiadas armas y demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.