“Perseguiré a Biden y a toda su familia criminal”: la amenaza de Donald Trump al presidente de Estados Unidos

Acusado de haber guardado de manera ilegal documentos secretos de la Casa Blanca, Donald Trump se convierte en el primer expresidente estadounidense en ser procesado por la justicia federal.

Un juez federal le leyó en Miami los 37 cargos que le imputa, entre ellos los de “retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional”, “obstrucción a la justicia” y “falso testimonio”.

Luego, Trump salió a dar declaraciones frente a sus seguidores y advirtió que es víctima de un “Departamento de Injusticia”, “corrupto” y mercenario de “la izquierda radical”.

Acusado de haber guardado de manera ilegal documentos secretos de la Casa Blanca, Donald Trump se convierte en el primer expresidente estadounidense en ser procesado por la justicia federal. (AP Photo/Alex Brandon) - Foto: AP

“Cuando se arresta al principal oponente político, ya no estamos en una democracia”, dijo en la noche del martes 13 de junio en medio de un discurso que fue transmitido en vivo y en directo desde el Trump National Golf Club en Bedminster, New Jersey.

Pero lo que más llamó la atención fue la amenaza que le envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Trump afirmó que si vuelve a llegar a ser mandatario del país, se irá de frente en contra de Biden.

“Nombraré a un fiscal especial de verdad para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden”, dijo de manera enfática el millonario y candidato del partido Republicano para las elecciones presidenciales.

Donald Trump lanzó fuertes acusaciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. - Foto: Getty Images / Chip Somodevilla

Trump insistió en su inocencia, en que “cumplió la ley” y en que “Biden y su corrupto Departamento de ‘Injusticia’ creen estar por encima de la ley”.

“Hillary Clinton violó la ley y no fue acusada. Joe Biden violó la ley, y lo estamos descubriendo de muchas otras maneras, y hasta ahora no ha sido acusado. Hice todo bien y me acusaron”, agregó Trump.

El expresidente reiteró la supuesta persecución a la que se ha visto sometido durante los últimos siete años por parte de “las mismas agencias politizadas” que “han realizado campañas ilegales de guerra psicológica contra el pueblo estadounidense”.

Donald Trump cumplió 77 años el mismo día que fue inculpado en un juzgado de Miami. - Foto: Getty Images / Chip Somodevilla

“Ha sido un maravilloso cumpleaños”, dijo de manera irónica Trump, quien cumplió 77 años el martes 13 de junio, entre los cánticos de sus seguidores, después de llegar a New Jersey tras la declaración en el juicio en su contra por el caso de los documentos clasificados.

En Estados Unidos, una ley obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales, y otra prohíbe guardar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.

En enero de 2021, cuando se fue de la Casa Blanca rumbo a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, Trump se llevó decenas de cajas llenas de archivos.

Según el acta de acusación, esas cajas quedaron apiladas en el escenario de una sala de baile del complejo hotelero antes de ser transportadas hasta un trastero cerca de una piscina. Algunas llevaban la mención “secreto defensa”.

Donald Trump, al dirigirse al juzgado federal de Miami. - Foto: AP

En enero de 2022, tras recibir varias solicitudes de las autoridades, Trump decidió devolver cajas con unos 200 documentos clasificados.

Convencidos de que no había entregado todos los documentos en su poder, varios agentes del FBI registraron Mar-a-Lago el 8 de agosto y se llevaron otra treintena de cajas con 11 mil documentos en su interior.

Con información de Europa Press y AFP