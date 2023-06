Por no tratarse a tiempo un caso de tos, niña de 12 años tendrá que recibir un doble trasplante de pulmón

En Argentina, una pequeña de 12 años, está esperando un trasplante de pulmón desde hace un año aproximadamente. Su historia ha conmovido a millones de personas, puesto que en su inocencia, Zahira, como fue identificada la menor, le pregunta a su madre cuándo es que le van a llegar sus pulmones, según reveló su progenitora para el medio local Todo Noticias (TN).

Según reveló Ayelén Yuffre, la madre de la niña, para el medio citado, la pequeña comenzó a tener dificultades de salud desde sus 11 años, cuando sufrió de una fuerte tos por la que fue internada en el hospital, en ese momento le diagnosticaron laringitis y, después de darle los medicamentos necesarios la enviaron de nuevo a casa.

La pequeña sufrió de una tos severa, pero los médicos no dieron con el diagnóstico adecuado. - Foto: Getty Images/ ArtistGNDphotography

Al día siguiente la pequeña tuvo mayores complicaciones que involucraban fiebre y vómito, por lo que regresó al médico y esta vez le diagnosticaron broncoespasmo, según contó la madre al medio argentino, un momento decisivo, puesto que, aunque tampoco era lo que la pequeña tenía, si había entrado en una situación mortal.

“A las pocas horas me avisaron que vaya a despedirme de ella porque no saturaba. Estaba hinchada, fría y morada. Le hablé, pero yo estaba en shock. Me agarró un ataque de nervios y no podía hablarle”, afirmó Yuffre en el medio citado.

Luego de la crítica escena, la pequeña logró sobrevivir debido a los resultados de la terapia médica, fue entonces cuando se le diagnosticó neumonía bilateral, pero comenzó la búsqueda y espera por obtener un trasplante de pulmones. “Tienes dos opciones, que viva de por vida con oxígeno o el trasplante de los dos pulmones”, fueron las palabras de la especialista médica a la madre luego de pasar largos y dolorosos episodios en el hospital.

“Ella tiene tanto miedo a la falta de aire que no se quiere ni exponer. Tampoco quiere salir a la esquina porque le da vergüenza que la vean los vecinos. Llora porque quiere ir a la escuela para estar con sus amigas”, afirmó la mujer para TN.

Y agregó: “es angustiante esto. Es vivir el día a día, estás todo el tiempo pendiente de si está respirando o no. Desde que mi hija se enfermó no dormí una noche de corrido”.

Encuentran a un recién nacido abandonado en la basura

En Ecuador se presentó un milagro, luego de qué habitantes de la ciudad de Quito se percataron de la presencia de un menor recién nacido al interior de un contenedor de basura, pudiendo dar así un aviso oportuno a las autoridades policiales, que llegaron hasta el lugar para rescatar al niño que, según las evidencias, había sido abandonado pocas horas después de ser dado a luz.

El hecho despierta alarma en Ecuador en tanto, en lo corrido del año, se han presentado 110 emergencias relacionadas con la categoría abandono de niños. - Foto: Getty Images

Así, según revelaron las autoridades de Quito, el hecho se reportó en inmediaciones de un sector conocido como Rumipamba, hasta donde llegaron efectivos de la Policía Nacional de Ecuador y de la Cruz Roja para ponerse al frente de la emergencia, evidenciando que se trataba de un neonato de género femenino que además aún portaba el cordón umbilical.

Las autoridades destacaron la oportuna acción de la comunidad que alertó de lo descubierto a través de la línea telefónica de emergencias 911, permitiendo la asistencia de los cuerpos de auxilio, que rescataron a la bebé y la condujeron a un centro asistencial en la capital ecuatoriana.

En el reporte entregado por las autoridades a través de sus redes sociales se precisó que, tras la primera valoración a la niña rescatada, los expertos en salud afirmaron que esta “estaba pálida, por lo que debía recibir atención médica primaria y posteriormente ser trasladada hasta una casa de salud para realizar una evaluación más específica”.

Tras el rescate del niño, este fue sometido a una observación médica. - Foto: Getty Images

Tras la ocurrencia de este nuevo hecho de abandono de bebés, las autoridades policiales de Ecuador han elevado una alarma a la comunidad para señalar que lamentablemente los episodios de abandono de bebés se están haciendo cada vez más recurrentes en su país, acusando que “desde el 1.° enero al 13 de junio de 2023 se ha gestionado la atención de 110 emergencias relacionadas con la categoría abandono de niños, niñas y adolescentes”.

Si bien las autoridades aplaudieron la oportuna alerta de la comunidad, también anunciaron que desplegarán una ingente investigación con el fin de poder dar con la identidad y paradero de la persona o las personas responsables de este lamentable hecho.