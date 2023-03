Presidente Biden firmará orden ejecutiva sobre verificación de antecedentes de armas de fuego

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitirá una orden ejecutiva que tiene como objetivo aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes antes de la venta de armas de fuego.

En concreto, se espera que el presidente Joe Biden firme una orden ejecutiva este martes 14 de marzo, con dicho objetivo, además de promover un mejor y más seguro almacenamiento de armas de fuego y garantizar que las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. aprovechen al máximo un control de armas bipartidista (ley promulgada el verano pasado).

El presidente demócrata firmará la medida hoy durante una visita a Monterey Park, California, donde un hombre armado mató a 11 personas en enero.

La retórica de Biden solo se ha vuelto más fuerte en torno a las armas: rutinariamente llama a prohibir las llamadas armas de asalto en sus discursos, y los demócratas no impulsaron una plataforma de control de armas tan ruidosa ni siquiera durante la administración de Obama, cuando Biden era vicepresidente.

Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para estructurar mejor el gobierno para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada. - Foto: Getty Images / CaseyHillPhoto

Sin embargo, Biden se ha envalentonado por las elecciones intermedias después de que su charla habitual sobre el control de armas no resultara en pérdidas masivas, y se espera que continúe presionando por cambios fuertes a medida que avanza hacia una carrera de 2024, dicen sus asistentes.

Biden invitó a Brandon Tsay, el joven de 26 años que le quitó la pistola semiautomática al pistolero en Monterey Park, a su discurso del Estado de la Unión y elogió el heroísmo del joven.

“Él salvó vidas. Es hora de que hagamos lo mismo también”, dijo Biden en su discurso ante el Congreso. “Prohibir las armas de asalto de una vez por todas”.

Pero el poder del presidente se limita a ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso el verano pasado, el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. Siguió a los asesinatos el año pasado de 10 compradores en una tienda de comestibles de Buffalo, Nueva York, y 19 estudiantes y dos maestros en una escuela primaria de Uvalde, Texas.

“Se han cobrado demasiadas vidas por la violencia armada”, dijo este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Pero él cree que tenemos que hacer más. Lo escucharé pedirle al Congreso que tome medidas y que no se detenga… que debemos continuar”.

El presidente le pedirá a la Comisión Federal de Comercio que emita un informe público que analice cómo los fabricantes de armas comercializan a menores - Foto: Getty Images / Anna Moneymaker

Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para estructurar mejor el gobierno para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada. El plan pedirá al fiscal general Merrick Garland que refuerce las reglas para los traficantes de armas con licencia federal para que sepan que deben realizar verificaciones de antecedentes como parte de la licencia.

Biden también exige mejores informes de datos balísticos de las fuerzas del orden público federales para una cámara de compensación que permita a las fuerzas del orden público federales, estatales y locales relacionar casquillos con armas. Pero las agencias policiales locales y estatales no están obligadas a reportar datos balísticos, y muchas no lo hacen, lo que hace que la cámara de compensación sea menos efectiva.

Y el presidente le pedirá a la Comisión Federal de Comercio que emita un informe público que analice cómo los fabricantes de armas comercializan a menores y usan imágenes militares para comercializar al público en general.

El plan pedirá al fiscal general Merrick Garland que refuerce las reglas para los traficantes de armas con licencia federal - Foto: Getty Images

Ahora bien, el proyecto de ley aprobado el año pasado, conocido como la Ley de Comunidades más Seguras, es visto por los defensores del control de armas como un buen comienzo, pero no va lo suficientemente lejos.

Después de que se firmó la ley, hubo otros 11 tiroteos masivos, según una base de datos de asesinatos masivos desde 2006 mantenida por The Associated Press, USA Today y Northeastern University. Esos asesinatos no incluyen tiroteos en los que murieron menos de cuatro personas, y la violencia armada también está aumentando en todo el país.

“La orden ejecutiva del presidente Biden de hoy es un jonrón para la seguridad pública”, dijo John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety. “Este es el ejemplo más reciente del liderazgo del presidente Biden en la seguridad de las armas, y estamos orgullosos de apoyarlo mientras toma medidas enérgicas para ayudar a cerrar la laguna legal de los vendedores de armas, lo que ampliará significativamente las verificaciones de antecedentes sobre las ventas de armas, mantendrá las armas fuera de las manos de personas peligrosas y salvar vidas”.

Biden también ordenará a su Gabinete que se asegure de que las agencias de aplicación de la ley comprendan los beneficios de la nueva ley, particularmente en torno a las leyes de bandera roja, también conocidas como órdenes de protección de riesgo extremo, que tienen como objetivo quitarles temporalmente las armas a las personas con comportamiento potencialmente violento y prevenir ellos de lastimarse a sí mismos o a otros.

El mes pasado, el Departamento de Justicia envió más de $200 millones de dólares para ayudar a los estados y al Distrito de Columbia a administrar las leyes de bandera roja y otros programas de intervención en crisis.