¿Quiénes son los migrantes colombianos que fueron expulsados desde Estados Unidos? Habrá nuevos vuelos

Algo que sorprendió en que no se trató de uno o dos vuelos, sino que la cifra llegó hasta los 30 vuelos de expulsión en los que fueron transportadas familias completas , al igual que adultos que no mostraron la legalidad de permanencia en Estados Unidos.

Ahora bien, los deportados que se subieron a los vuelos de expulsión no solo fueron de nacionalidad colombiana, sino que los encargados oficiales de EE. UU. indicaron que también se incluyeron ciudadanos venezolanos, ecuatorianos y de países del centro de América.

No obstante, algo que se dejó claro es que los vuelos efectuados no solo aplicarán para los latinos, sino que, conforme vaya pasando el tiempo, esto incluirá a todo aquel extranjero que no sea de nacionalidad estadounidense.