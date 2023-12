Investigación: espionaje, homicidios, corrupción y alerta de Estados Unidos en poderosa operación contra el tráfico de migrantes. Todo quedó en video

Los videos y documentos conocidos por SEMANA son reveladores. El agente infiltrado logró ganarse la confianza de los criminales y funcionarios corruptos que hasta terminó metido en un grupo de WhatsApp del Clan del Golfo, como un miembro más de la red criminal. En este compartían la información sobre las rutas, las víctimas, los sobornos a los oficiales de la Armada y los asesinatos a migrantes que no pagaban o llevaban mucho dinero, generalmente de origen chino, que, dicen, siempre iban con buena plata.

El “Gato” en la Armada

“La información suministrada por el funcionario, presuntamente de forma ilícita, ostenta grado de clasificación, correspondiendo a nivel secreto y ultrasecreto, como quiera que comporta información para el desarrollo de operaciones sobre la cual no tienen acceso los funcionarios, sino tan solo los comprometidos con el planeamiento, ejecución y desarrollo de las mismas”, señala la Armada en una respuesta a la Fiscalía.

El teniente Prens

“De vuelta y cuando ya nos traían hacia la Estación de Guardacostas, observé cuando le quitaron los GPS a la embarcación y junto con los celulares de los dos pilotos los empacaron en una bolsa plástica y el teniente que iba al mando la lanzó al mar, seguidamente se acercó otra embarcación particular y recogió dicha bolsa”, relata la bitácora del infiltrado.

El “grupo” del Clan

Las tres señoras

“Yo le entreno los niños, cómo deben hacer que saluden, que sonrían, yo viendo un niño muerto de la alegría, cómo le digo que no (...) pero a él sí le toca irse con perfil inventado porque como estilista no, no ve que eso da mucha plata allá”, advierte la bitácora del agente infiltrado.