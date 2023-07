¿Se hizo justicia? El supremacista Patrick Crusius, autor de la masacre en El Paso, ya conoce su condena

Crusius todavía podría enfrentar la pena de muerte, de acuerdo con The Associated Press.

Este viernes 7 de julio las familias de 23 víctimas que dejó la masacre en El Paso, Texas, conocieron la sentencia contra el supremacista, Patrick Crusius, quien apagó más de una veintena de vidas. En esta jornada, la justicia lo condenó a 90 cadenas perpetuas por su responsabilidad en uno de los ataques más mortíferos de la historia reciente en Estados Unidos.

La sentencia de hoy evocó los hechos ocurridos en un supermercado, a mediados de 2019, cuando el joven arremetió principalmente contra personas de origen mexicano. No obstante, según The Associated Press, este individuo aún podría enfrentar castigos más severos sin descartarse la pena de muerte.

Archivo - Patrick Crusius enfrentaba múltiples cadenas perpetuas después de declararse culpable de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Estados Unidos. (Briana Sánchez/The El Paso Times vía AP, Pool, Archivo) - Foto: AP

La Fiscalía reclamaba una cadena perpetua por cada uno de los 90 cargos que se le imputaban a Crusius, acusado de delitos de odio y relacionados con las armas. Por su parte, la defensa intentó evitar este veredicto tras argumentar que el detenido asumía la plena responsabilidad de lo ocurrido y que había actuado en medio de problemas mentales.

A comienzos de 2023 Patrick Crusius, de 24 años, se declaró culpable de casi medio centenar de cargos federales. La agresión de la cual el próximo mes se cumplen cuatro años, convierten lo acontecido en uno de los casos por intolerancia más grandes que se ha enfrentado en suelo norteamericano.

¿Cómo fue la masacre de 2019?

Antes de abrir fuego indiscriminadamente en un supermercado Walmart, el estadounidense había dado algunas ‘señales‘ de lo que terminó por pasar cuando compartió en Internet contenido ‘racista’ y se refirió a una supuesta “invasión” migratoria. El apelativo de supremacista le fue impuesto por las propias autoridades.

Según informó la Policía este individuo recorrió más de 900 kilómetros desde su casa cerca de Dallas hasta el sitio de su arremetida para la cual habría empleado un arma estilo AK. Entre las 23 personas fallecidas había ocho de nacionalidad mexicana y se registraron al menos 22 más heridas durante ese tiroteo.

Esta imagen evoca el día de la tragedia en un supermercado Walmart de El Paso, muy concurrido por personas de origen hispano. (Mark Lambie/The El Paso Times via AP, File) - Foto: AP

El abogado de ese sujeto, Joe Spencer, considera que su defendido tiene un “cerebro roto” y “el pensamiento de Patrick está en desacuerdo con la realidad, resultando en un pensamiento delirante”. También asegura que su cliente intentó buscar en internet ayuda para hacer frente a sus problemas mentales.

¿Qué sigue ahora?

Según informó The Associated Press, el acusado permaneció en silencio durante la lectura del veredicto y tampoco mostró ninguna expresión (como arrepentimiento). El juez federal de distrito David Guaderrama, sugirió que el sujeto permanezca en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Colorado.

Respecto a la posibilidad de que enfrente la pena de muerte, Crusius está pendiente de un juicio aparte en un tribunal texano. Una vez el agresor salió del tribunal al hijo de una de las víctimas, Dean Reckard, se le escuchó decir: “Te volveremos a ver, cobarde”, “sin disculpas ni nada”.

Paul Jamrowski, padre de Jordan Anchondo y suegro de Andre Anchondo, ambos muertos en la masacre, rompió en llanto cuando enfrentó cara a cara a Crusius en la corte durante el inicio del proceso de sentencia. (AP Photo/Andrés Leighton) - Foto: AP

Previo a la condena de este viernes, familiares de las víctimas declararon en dos jornadas. Uno de ellos fue Tito Anchondo, hermano de uno de los fallecidos, quien aseguró que perdonaba al estadounidense, aunque quiso reiterarle por qué su actuar “fracasó”.

“Se dispuso a lastimar a la gente porque dijo que los hispanos se estaban adueñando. Solo quiero que sepa que sus esfuerzos fueron en vano (...). Sí, perdimos a mucha gente… Los que todavía están aquí, seguimos saliendo hacia adelante”, dijo Anchondo según recogió Univisión.

A Crusius también se dirigió la familia de David Johnson, otra víctima. “Él siempre fue un pilar que me daba fuerza y tú me lo quitaste”, dijo la hija y agregó: “robaste la inocencia de mi hija y cambiaste mi vida para siempre”, recogió el medio ya mencionado.

*Con información de Europa Press, The Associated Press y AFP.