“Se van a desacreditar tomándome una foto” Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump, también se entregará a la justicia

Fianza

De acuerdo con CNN , el ex alcalde de Nueva York fue visto saliendo de un avión privado y entrando a un vehículo en Atlanta.

Declaraciones previas

Trump, Giuliani y otros 17 coacusados tienen plazo hasta el viernes para presentarse: “Soy un chico grande. Puedo soportarlo. He librado batallas mucho peores que ésta”, fue lo que dijo Giuliani, quien además de ex alcalde es ex fiscal federal, desde las puertas de su domicilio en Nueva York.