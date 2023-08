“Si fuera republicano ya estaría en la cárcel”: DeSantis arremetió contra Hunter Biden

| Foto: getty Images / The Washington Post

Hunter Biden, hijo de Joe Biden, involucrado en una investigación corrupción. | Foto: getty Images / The Washington Post

Según detallan medios locales, el pronunciamiento de DeSantis se realizó durante un espacio informativo conocido como “Special Report”, a cargo del periodista Bret Baier, quien indagó a DeSantis a propósito de las recientes declaraciones o testimonio entregado ante las autoridades por el ex socio comercial de Hunter, Devon Archer.

Frente al particular, el gobernador de Florida sentenció que pese a la gravedad de los hechos que se han conocido frente al caso de Hunter Biden; pasando por las denuncias de influencia sobre la justicia de Ucrania, pactos con empresas chinas, donaciones de delincuentes en Kazajstán, entre otros, aún no se ha conocido la existencia de órdenes de registro en contra de Biden.

“¿Dónde está el gran jurado? ¿Dónde está la agresividad que han mostrado contra algunos republicanos? Simplemente no lo ves”, advirtió en la entrevista DeSantis, quizá refiriéndose a todo el despliegue judicial que ha suscitado el proceso que se libra en contra de Donald Trump por el caso de los papeles de Mar a Lago, y que también se suscitó en contra de este en medio de su escándalo sexual.

En sus declaraciones, DeSantis cuestiona cómo la justicia ha presentado en distintos momentos un doble rasero frente a casos de alta gravedad, señalando que mientras a su actual contendiente por la nominación republicana, Donald Trump, la justicia se ha mostrado severa, en el otrora caso de Hillary Clinton y de Hunter Biden, la minuciosidad con la que abordan el caso no es la misma.

En medio de sus declaraciones, DeSantis también se mostró irónico frente a la actividad artística que desarrolla Hunter Biden, advirtiendo que no entiende cómo este puede vender obras a precios cercanos al millón de dólares , cuando sus obras son incluso superables por los dibujos que hace su hija de 6 años.

Palo también en casa

Así como DeSantis arremetió contra los Biden, durante su entrevista también aprovechó para denigrar a su actual contendiente por la nominación republicana a la Presidencia, el ex presidente Donald Trump.

En ese sentido, DeSantis se refirió a promesas no cumplidas por Trump, y advirtió además que no sería conveniente una nueva candidatura del magnate, asegurando que así como en las pasadas elecciones, el expresidente no contaba con la suficiente fuerza para ganarle en las urnas a Biden; quien posiblemente aspire a la reelección.