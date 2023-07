Trump, desafiante ante sus líos legales, comparte tribuna con su rival DeSantis en Cena Lincoln del partido republicano

Frente a sus problemas legales, solo hizo una breve alusión. “Si no fuera candidato, nadie me estaría persiguiendo”, dijo el expresidente de 77 años.

“No me detendría”

Según Trump, “incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma”.