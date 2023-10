🔴 Temblor en Estados Unidos hoy, sábado 21 de octubre: vea acá de cuánto fue el último sismo en el país

Esta semana no ha sido la excepci贸n en Estados Unidos en lo que a temblores se refiere, pues todos los d铆as las autoridades reportaron actividad s铆smica, aunque algunos d铆as fue mayor el n煤mero de sacudidas. En Am茅rica, el pa铆s se suma a M茅xico, dos de los que mayores fen贸menos naturales contabilizan.

El movimiento de las placas tect贸nicas no excluye a que este tipo de eventos sean una constante. Generalmente, los organismos que hacen monitoreo instan a prepararse ante la incertidumbre de cu谩ndo se sacudir谩 el planeta. Por ello, tambi茅n es importante no caer en informaci贸n falsa de redes sociales anticipando supuestos temblores.

La ciencia y capacidad de detecci贸n ha incrementado en los 煤ltimos a帽os, pero ello no equivale a poder predecir un fen贸meno natural. Las indagaciones s铆 permiten, por el contrario, tener en la 鈥榣upa鈥 ciertas zonas, pero por la frecuencia con la cual alberga movimientos tel煤ricos, m谩s no por alguna tecnolog铆a particular.