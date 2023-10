ELN trata de ingresar al Quindío: las pruebas del Ejército contra la organización criminal

Gobierno Petro y ELN decretan diálogo permanente y sesionarán en Bogotá

Aunque no es la primera vez que los integrantes de la guerrilla están en la capital, sí es la primera ocasión en que la mesa toca un carácter permanente en esta ciudad y facilitará una serie de reuniones diarias.

Aunque reconoció los avances, Pablo Beltrán señaló que todavía el tema de trasladar del todo la mesa para Bogotá no está definido porque para el ELN todavía no están dadas las condiciones de seguridad. “Nosotros consideramos que aún el proceso no tiene una madurez para que sesione de manera permanente aquí en Bogotá. ¿Qué significa eso? Esto implica riesgos de seguridad, riesgos políticos, esto hay que cuadrarle infraestructura y logística. El modelo de funcionamiento de esta mesa ha sido hacer ciclos en los países que son garantes”, señaló Beltrán.