La advertencia que hace veedor del Fomag por nuevo modelo de salud para los maestros: “Es perverso y no tiene arreglo”

Dimas Andrés Arias (D.A.A.): Se siguen presentando barreras. No se puede decir que no se atiende el cien por ciento de los maestros, pero hay barreras que persisten en la entrega de medicamentos, citas con especialistas, hay una falta de claridad en la información, hay maestros que llegan enfermos porque no saben dónde deben ser atendidos. Los canales de WhatsApp en algunas ocasiones funcionan, en otras no; los correos del Fomag los responden en inglés, creemos que son máquinas. Los medicamentos de alto costo siguen siendo un problema.