“A mi hijo me lo acribillaron miembros del Ejército”, en Norte de Santander, el Estado pidió perdón por los falsos positivos

“Qué va pasar con las personas que asesinaron a mi esposo que aún siguen en el Ejército”, esta fue una de las duras preguntas que le hizo Blanca Angarita al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en el acto donde el Estado pidió perdón por casos de falsos positivos cometidos entre el 2002 y 2008.

El esposo de Blanca, Haler Miranda, fue asesinado cuando tenía 26 años, dejándola con un bebé de 2 años al que ha tenido que sacar sola.

“A mi hijo me lo acribillaron miembros del Ejército hace 17 años”, relató Ramón Chogo, padre de Álvaro Chogo. “Así no se consigue la paz (...) me perdonan la mala palabra, que esto no se vuelva a repetir, hablando de paz y hablamos de paz, no, así no se consigue la paz derramando sangre, matando gente, no, así no, la paz llega por unidad, por cada uno de nosotros, el que perdona es Jesucristo, Dios es el que perdona, nosotros somos seres humanos de carne y hueso, no podemos perdonar, quién soy yo para perdonar”, expresó Chogo.

La verdad no he podido superar, ha sido algo muy difícil para mí, no sé por qué, pero no he podido superar la muerte de mi hermano, una persona que la mataron tan inocente porque estaba en un velorio, y por eso yo creo que es el dolor más grande que tengo, señor ministro, señor comandante del Ejército, así como yo hay muchas personas que no son capaces de salir de aquí, porque nos duele, una víctima tan inocente como fueron nuestros familiares, y por eso quiero pedirles en nombre de mi familia, no más falsos positivos, no más a la guerra, queremos la paz, gracias”, manifestó Mari Quintero, hermana de Gerardo Quintero, asesinado en el 2017.

La temida Brigada 15

“La historia de Colombia ha sido manchada por falsos positivos, desplazados, y asesinados, debemos hacer memoria para sanar”, fue el otro mensaje que lanzaron grupos teatrales que participaron del conmovedor evento.

Por su parte, Liz Carolain, hermana de un joven con discapacidad que fue asesinado por el Ejército, dijo que no perdonan y que por el contrario a las víctimas de falsos positivos las están utilizando.

“Hoy aquí vengo en representación de toda mi familia para decirle que nosotros lamentablemente no perdonamos. Desde que asesinaron a mi hermano, hemos venido sufriendo persecución, amenazas y ruptura familiar. Aquí vinimos hace 15 años para poder exhumar el cuerpo de mi hermano, una exhumación a la que llegaron 24 militares de alto rango, enviados por el expresidente Álvaro Uribe”, dijo

Agregó que: “del mismo modo que nos quieren imponer que perdonemos, nos imponen la jurisdicción especial para la paz, la justicia que está borrando las escasas victorias judiciales que logramos nosotros los familiares. En el caso de mi hermano, fueron cinco años de proceso para que reconocieran que se trataba de un crimen de lesa humanidad, y para conseguir una condena de 53 a 54 años, para el mayor Marco Wilson Quijano, el teniente Diego Aldair Vargas, el cabo segundo Carlos Manuel González y los tres soldados, Richard Contreras, Carlos Zapata y Ricardo García, los mismos que dilataron los procesos, que humillaron e intimidaron a nuestra familia. Los mismos que solo contribuyen cuando tienen beneficios, ahora están libres, gracias a la JEP”.

“Nos dicen que las víctimas somos el centro de la jurisdicción, pero las peticiones y exigencias que hemos venido haciendo por parte de nuestra familia, no han sido tenido en cuenta aun cuando radicamos documentos que nunca han sido contestados. ¿Acaso todo esto se puede perdonar? Aun así, ¿a quién tenemos que perdonar? Al señor Álvaro Uribe Vélez, al señor Juan Manuel Santos, al señor Mario Montoya, a los militares que le dispararon a mi hermano, a las instituciones que no nos quisieron atender, a los forenses, a la Fiscalía, en este momento no sabemos a quién tenemos que perdonar”, relató.

Así mismo le hizo una dura pregunta al ministro de Defensa, Iván Velásquez, “hoy le ha tocado a usted, señor Ministro asumir este acto, como así viene haciendo por otros departamentos. Y es que lamentablemente estos actos que llaman ahora excusas públicas y que son obligatorio cumplimiento por sentencia judicial, se están convirtiendo en una rutina burocrática en nuestro país. La institución que representa se ha caracterizado por el asesinato sistemático de civiles, como así se ha demostrado. Nadie pone en duda que el Ejército colombiano ha violado los derechos humanos, asesinado y torturado a miles de personas inocentes (...) Señor Ministro, ¿de verdad usted cree que estos hechos tan aberrantes se pueden perdonar? ¿Cree usted que si hubiese sido un hijo suyo usted perdonaría? Esta pedida de perdón no cierra nuestra herida ni responde a nuestras exigencias. La criminalidad estatal continúa y nosotros seguiremos luchando y reclamando por no perdón ni por olvido”.