MinDefensa ofrecerá perdón público por 38 casos de falsos positivos, “hay una intención de ocultar la verdad”

Iniciando el mes de julio el Ministerio de Defensa y el Ejército ofrecieron perdón por el caso de falso positivo del joven Alix Fabián Vargas, quien hizo tristemente parte de esa larga lista de personas que fueron asesinadas por el Ejército y las hicieron pasar como muertos en desarrollo de operaciones militares cuando no tenían nada que ver con el conflicto armado.

Ese día, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que había varias órdenes judiciales engavetadas en donde las autoridades judiciales le ordenaban al Estado a ofrecer perdón a los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa reveló que existen 38 sentencias judiciales engavetadas y que la idea este año es iniciar un plan de ofrecimiento de perdón a los familiares de estos casos. Según el Ministro Iván Velásquez hay un alto grado de incumplimiento de las órdenes judiciales, algunas de ellas datan de sentencias de 2011, por lo que señaló, “me parece sorprendente, pero hace parte también de esa intención de ocultar la verdad. (…) encuentro que hay un gran retraso, hubo probablemente una pretensión de no hacer reconocimientos públicos de responsabilidad”.

Explicaron desde el Ministerio de Defensa que el plan consiste ponerse al día con las 53 órdenes judiciales de actos de petición de perdón y compromiso de no repetición.

“Más de 20 publicaciones de excusas a víctimas del conflicto y sentencias de reparación simbólica, así como la realización de un evento público y el compromiso de asistencia a cuatro más, en lo que resta del año, hacen parte de este plan de actividades de cumplimiento de responsabilidad con las familias y las víctimas del conflicto armado a causa de agentes del Estado”, explicó el Ministerio de Defensa.

Alix Fabián Vargas, el caso de falso positivo por el que el MinDefensa ordenó revisar los actos de perdón engavetados

Quince años tuvieron que esperar los familiares de Alix Fabián Vargas, un joven humilde, trabajador, quien se ganaba la vida despachando buses y haciendo el aseo en un piqueteadero en Tunja, Boyacá, para recibir las excusas del Estado colombiano por el crimen. En agosto de 2008, el joven fue convocado a una oferta de trabajo bien remunerada y con la ilusión de ayudarle a su familia dijo que sí.

“No es un acto familiar, este es un acto de país y tenemos que organizarnos como un acto de país que reconoce un grave error, un grave crimen que se cometió", manifestó Velásquez. | Foto: Ministerio de Defensa

El trabajo era en Onzaga, al sur de Santander, y Vargas se fue con otro grupo de jóvenes a donde supuestamente iba a encontrar una mejor oportunidad para ayudar a su familia. Sin embargo, pero sucedió todo lo contrario: criminales que en esa época se vestían con el uniforme del Ejército lo asesinaron por la espalda y lo hicieron pasar como un integrante del ELN con el que habían sostenido un combate.

Este marte 4 de junio, el Gobierno le ofreció perdón público a los familiares de Alix Fabián Vargas, por este hecho atroz, como lo calificó el Ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien dijo: “Pido excusas, a nombre de la Nación, a la familia y amigos de Alix Fabián Vargas Hernández y honro la memoria de Jorge Vargas, su padre, quien falleció sin conocer la verdad de lo sucedido con su hijo y producto de la desidia del Estado colombiano”.

En medio del conmovedor acto, el ministro Velásquez, también ordenó que se revisaran todas las sentencias judiciales atrasadas que ordenan ofrecer perdón a los familiares de víctimas de falsos positivos.

El ministro explicó que la sentencia en donde el Consejo de Estado ordenaba al Gobierno a pedir perdón a los familiares de Vargas estaba desde el 2018 y solo hasta esta fecha se vino a cumplir.

“No es un acto familiar, este es un acto de país y tenemos que organizarnos como un acto de país que reconoce un grave error, un grave crimen que se cometió, por el que no solo sentimos vergüenza, sino que estamos dispuestos a no repetir jamás. Y la mejor forma para no repetirlo jamás es poder expresar de manera pública, poder hacer reconocimientos públicos, pero poder señalar siempre la verdad de lo sucedido”, manifestó Velásquez.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, ofrecieron perdón por el falso positivo de Alix Fabián Vargas, un joven humilde de Boyacá. | Foto: Ministerio de Defensa

De igual manera indicó el ministro lo siguiente: “En este Gobierno no aceptamos, no encubrimos, no patrocinamos ninguna violación de derechos humanos. Nuestra acción en contra de la violación de derechos humanos, y en contra de los funcionarios públicos, de cualquier naturaleza, que violen derechos humanos, será contundente”.

Por su parte los familiares de Fabián revelaron el camino de espinas que han tenido que transitar para poder reclamar justicia. Diana Marcela Vargas, hermana menor de Fabián, quien no pudo contener las lágrimas durante el acto de perdón y donde recordó cómo era su familiar, reveló que han sido víctimas de amenazas, persecuciones y malos tratos por parte del Estado por simplemente buscar la verdad y limpiar el nombre de Fabián.

“Ha sido un proceso largo, 15 años de lucha (y) frustración, pero gracias a Dios llegamos a este punto de dejar en limpio el nombre de mi hermano. Y que todos se enteren de que él no era guerrillero, como se había afirmado. Nos hemos sentido bastante abandonadas por el Estado, hemos sido víctimas de amenazas para que dejáramos esa lucha, no ha habido apoyo, y el caso sigue en la impunidad, los responsables no han pagado, muchos de ellos aún siguen activos en el Ejército”, indicó la joven.

Sobre Alix Fabián, el expediente señala que el 11 de noviembre de 2008 se les informó a sus familiares que una persona que correspondía a las señas físicas suministradas y que, en un principio, fue identificada con el nombre de Carlos Alonso Téllez Gómez, fue hallada muerta en la vereda Susa, jurisdicción del municipio de Onzaga, departamento de Santander.; luego de un presunto enfrentamiento con la Fuerza Pública, el 8 de agosto de 2008.

Los familiares de Fabián revelaron el camino de espinas que han tenido que transitar para poder reclamar justicia. | Foto: Ministerio de Defensa