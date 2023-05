Aberrante | La trágica historia de una joven que habría sido abusada sexualmente por un chef en un hotel de Bogotá

Lo que parecía una noche tranquila entre colegas, después de un evento que contó con la participación de un chef de nacionalidad mexicana en un restaurante en Bogotá, en realidad terminó siendo una verdadera pesadilla para una joven de 24 años que habría sido abusada sexualmente.

En el restaurante en el que ella hace sus pasantías en la localidad de Chapinero, al norte de la capital del país, se llevó a cabo el pasado lunes 8 de mayo un evento que tuvo como invitado a un chef de México, quien al término del mismo invitó a la joven y a varios de sus compañeros a departir en un bar de la zona.

Estando ya en el establecimiento nocturno, la joven aceptó una bebida que al parecer le habría ofrecido esta persona de nacionalidad extranjera, y a partir de ese momento la mujer habría perdido la conciencia, pues no recuerda con exactitud qué fue lo que sucedió. Sin embargo, horas después despertó en una cama en un hotel con algunos signos de violencia.

La joven terminó en la habitación de un hotel con algunos signos de violencia. - Foto: getty images

“Ella estaba haciendo las pasantías en un restaurante en Chapinero, y este chef mexicano fue invitado a hacer un evento y después del servicio invitó a todos los pasantes a tomarse algo. La idea en un principio era ir a una discoteca, pero no estaba abierta, y fueron a otro lugar a tomar. Él le ofrece una bebida y tiempo después la saca del lugar diciéndole que él se ofrecía a llevarla a la casa, pero en realidad la llevó al hotel”, aseguró una familiar de la víctima en diálogo con SEMANA.

De acuerdo con el relato de la familiar, la joven solamente recuerda hasta cuando ella estaba en el bar, momentos antes de salir con el chef, a partir de ahí, sus recuerdos son casi nulos.

Mientras todo esto ocurría, en su casa, sus familiares empezaron a sospechar que algo malo le podría estar pasando. “Ella me escribió a media noche que iba a salir con ellos, pero después de un momento a otro dejó de responder, fueron dos horas en las que no volvió a escribir. Hacia las 3:30 a. m., de tantas llamadas que yo le estaba haciendo, ella logró contestarme el teléfono, sus palabras fueron ‘estoy muy borracha, estoy vomitando’, yo le pedí que me enviara la ubicación y fue ahí cuando nos dimos cuenta que ella estaba era en un hotel”, comentó la familiar a SEMANA.

La joven logró enviarle la ubicación de donde se encontraba a sus familiares. - Foto: Getty Images

Fue así como de manera inmediata los familiares de la joven se trasladaron hasta el hotel ubicado en Chapinero, no obstante, cuando llegaron al lugar, el personal del hotel no les habría permitido el ingreso. “Yo volví a llamarla, cuando estaba en el hotel, y ella solo me decía que estaba en el 6 y que estaba vomitando mucho. Los trabajadores del hotel me decían que no sabían en qué habitación estaba ella y no me dejaban entrar, después ella, como pudo, me contestó otra llamada y logró salir”, contó su familiar.

Cuando llegaron a casa, se dieron cuenta del horror que la joven habría sufrido al interior de ese hotel. “Me di cuenta que ella estaba sin ropa interior, y tenía muchos morados en diferentes partes del cuerpo. De inmediato informamos a las autoridades y los llevamos al hotel para que custodiaran a este señor, mientras que a ella la llevamos a realizarse los respectivos exámenes médicos y Medicina Legal confirmó el código blanco, es decir, que hubo abuso sexual”, comentó la familiar de la víctima.

Exámenes médicos determinaron que la joven fue abusada sexualmente. - Foto: Getty Images

A la joven también le practicaron exámenes toxicológicos para determinar cuál habría sido la droga que ingirió, pero aún no tienen los resultados.

Lo que no se explican los familiares es por qué, a pesar de que ellos dieron aviso inmediato a las autoridades, este hombre de nacionalidad mexicana salió del hotel y al parecer también ya habría salido del país. Según denuncian, su residencia quedaría en Nueva York, Estados Unidos, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que este caso de presunto abuso sexual no quede impune.

SEMANA conoce el nombre del hotel donde sucedieron los hechos y el nombre del chef mexicano que es acusado de, posiblemente, haber abusado de esta joven, pero se abstiene de publicarlos. De momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.