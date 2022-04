Acusan de plagio a Julio César Cárdenas, aspirante a la Contraloría General

El candidato negó los señalamientos y explicó que no hay sustento para acusarlo de ese hecho porque “sencillamente nunca ha plagiado”.

Para este martes está previsto que la comisión accidental del Senado elija a los diez candidatos que quedarán en el listado definitivo para reemplazar a Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General.

Después de haber escuchado a los 20 aspirantes, los congresistas encargados de este tema evaluarán la formación, experiencia y resultados de la audiencia pública que se adelantó para reducir en 50 % el número de candidatos.

Sin embargo, a pocas horas de que se adelante ese proceso llegó un correo electrónico a los congresistas en el que el abogado Édgar Balcazar Mayorga acusa al candidato Julio César Cárdenas de plagio.

En el correo que llegó a los legisladores se afirma que Cárdenas fue denunciado por una serie de publicaciones en las que habría tomado extractos de otros textos académicos sin citarlos. En el texto del abogado denunciante se asegura “que mi tesis de maestría sustentada en la Universidad presuntamente ha sido plagiada por uno de los candidatos a Contralor General de la República: el señor Julio Cesar Cárdenas Uribe”.

El abogado, quien además se presenta como profesor universitario, asegura que apartes de su tesis de maestría han sido plagiados por el candidato: “Esto es un hecho de gran preocupación para la ciudadanía, y como es apenas obvio estoy iniciando las acciones legales pertinentes a fin de que se inicien las correspondientes investigaciones a las que haya lugar, la verdad como ciudadano no aguantaría un nuevo caso de plagio que quede en la impunidad ante los ojos del país”.

Correo electrónico que llegó a la comisión accidental que elegirá a los 10 aspirantes a la Contraloría. - Foto: SEMANA

Por esa razón, se pide a los legisladores que investiguen sobre este hecho antes de tomar una decisión al considerar que debe esclarecerse el tema antes de que queden definidos los elegibles. El libro publicado por Cárdenas que, supuestamente, tiene fragmentos plagiados se llama El control fiscal interno y externo en la etapa de planeación de la contratación estatal.

Según el denunciante, se enteró de este hecho por publicaciones que han hecho en diferentes portales, en los que advirtieron que el libro del aspirante no tiene las referencias de donde extrajo citas textuales que estarían en otras publicaciones.

Correo electrónico que llegó a la comisión accidental que elegirá a los 10 aspirantes a la Contraloría. - Foto: SEMANA

Al ser consultado sobre este hecho, Cárdenas aseguró que no tiene sentido una acusación de ese tipo: “Sencillamente nunca he plagiado. Siempre mis escritos los hago cuidadosamente, justamente, para evitar ese tipo de situaciones”. Además, indicó que la acusación que se está haciendo no tiene argumentación alguna y podría tratarse de señalamientos para entorpecer su aspiración. “Como soy un candidato independiente, supongo, quieren hacerme daño”.

Contraloría - Foto: Twitter @CamaraColombia

Cárdenas señaló que durante todo el proceso ha sido blanco de este tipo de ataques y que en este caso, particularmente, le llama la atención que no se entreguen pruebas de las supuestas acusaciones, por lo que “no tiene ningún sentido ese señalamiento”.

Lo cierto es que los congresistas de la comisión accidental deberán definir qué harán con esta acusación en contra de Cárdenas y definir si tienen las herramientas para determinar si es cierta o no.

SEMANA revisó, este lunes, los listados y cruzó los puntajes obtenidos en formación y experiencia y, de acuerdo a ese criterio, esa lista la integrarían los siguientes candidatos: Andrés Castro Franco, Luis Carlos Pineda Téllez, María Fernanda Rangel Esparza, Carlos Hernán Rodríguez Becerra (obtuvo el mayor puntaje en conocimiento), Víctor Andrés Salcedo, Juan Carlos Gualdrón Alba Carlos Fernando Pérez, Luis Alberto Rodríguez Ospina, Julio Cesar Cárdenas Uribe y Diana Carolina Torres García.

La elección del próximo contralor será el próximo 3 de agosto y quedará en manos del nuevo Congreso, que se posesionará el 20 de julio.