Agente de contrainteligencia que siguió al profesor de inglés le pide al comandante del Ejército que “asuma” si él dio la orden: “Él sabe cómo la dio y por qué”

La mujer contó que recibió las órdenes “con base a un tema de seguridad de un mando superior”. Y que le pidieron “ubicarlo, saber qué hacía, dónde vivía, si ingresaba o no al cantón militar”.

Sin embargo, aclaró que las pesquisas no tuvieron éxito. “Nada, del señor nada. De él no se encontró nada. Solamente un encuentro en la unidad militar del Cantón Norte”.

“ Las personas que hacíamos los acompañamientos y la búsqueda de información no tenemos conocimiento de eso. Nosotros simplemente nos basamos en una orden que dan directamente los mandos: ‘Vaya, haga, busque, encuentre y dígame lo que está haciendo y cómo lo está haciendo’. Y ya”, agregó.

“Eran órdenes diarias sobre ‘qué pasó, por qué no lo han encontrado, por qué no saben dónde vive, por qué no saben si se ve en los cantones’. Eso era únicamente lo que hacíamos con los medios que teníamos”, dijo.