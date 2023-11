Comandante de las Fuerzas Militares ordenó investigación interna contra comandante del Ejército, general Luis Manuel Ospina, por seguimientos al profesor de inglés de su esposa

La portada de SEMANA

Un equipo de contrainteligencia siguió al profesor durante varios días entre julio y agosto de este año. Una agente civil, cumpliendo órdenes de sus superiores, tuvo a su cargo la misión de seguirles los pasos al ‘Teacher’. Incluso, para ganarse su confianza, lo ubicó y buscó tomar clases con él. “Hace tres meses, más o menos, me llamó una persona, una mujer extraña, en una videollamada, ella se tapaba más o menos la cara, eso me creó una sospecha”, sostuvo el profesor, y agregó: “Me decía que, por favor, necesitaba unas clases para un examen, que esto y lo otro, y me citó en el World Trade Center. Yo le dije que no presencial, pero que con mucho gusto le podía dar las clases virtuales. Ella me dijo: ‘Necesito que venga, si quiere nos vemos en el World Trade Center y le invito a un café’”. Pero él, desconfiado, no aceptó. Su razón fue muy clara. “Imagínate qué querían hacer, desaparecerme”.

Finalmente, el ‘Teacher’ le habló de frente al general Ospina: “Ya sabemos que usted envió gente de contrainteligencia para que me hicieran un montaje, un falso positivo. Usted no es un general, conozco su historia. El Ejército está en manos de un bandido, un criminal (...), no le tengo miedo, usted es un peligro para el país y para todos nosotros, no me importa si me manda a asesinar. Amo Colombia, no me iré de mi país nunca. Tiene que renunciar. Usted le está haciendo un daño gravísimo a nuestro Ejército Nacional. Los buenos somos más. Seguiremos con esto. Retírese, supuesto general”.