Impacto en la seguridad nacional: Estas son las consecuencias que enfrentaría Colombia por el anuncio de Petro sobre compras de armamento

Con el propósito de fortalecer la presencia de las Fuerzas Militares en la zona de Sumapaz, al sur de Bogotá, el Ejército Nacional activó el Plan Ezequiel que busca un control especial en las zonas de acceso a la capital del país. (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images