Lo último: presidente Gustavo Petro pidió “embargar compra de armas” a países que apoyen el “genocidio” en Gaza

“El bombardeo de tres hospitales en Gaza es un nuevo crimen de guerra. Los gobiernos de EEUU y de Europa no pueden decirle al mundo, que porque se trata de un aliado financiero, entonces si le está permitido el crimen contra la humanidad ”, posteó Gustavo Petro.

Presidente Petro | Foto: Corbis via Getty Images

Sin embargo, no paran las opiniones del presidente de la República, Gustavo Petro, por el estallido de guerra en Oriente Medio; este viernes 10 de noviembre habló de las medidas que adoptará Colombia contra Israel, por la ola de violencia que se registra en Gaza.

Sin embargo, el jefe de Estado no ha pedido ningún tipo de sanción internacional en contra de Hamás, por el atentado terrorista que perpetró en Israel a comienzos de octubre, generando muerte y destrucción.

“Israel tendrá, por una duración indeterminada, la responsabilidad global de la seguridad”, dijo en una entrevista a la cadena televisiva estadounidense ABC. “Hemos visto lo que ha pasado cuando no la tenemos. Desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad, asistimos a la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar”, agregó por último.