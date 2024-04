Al pequeño José Ángel lo encontró la muerte mientras dormía. Bala perdida acabó con la vida del menor de 9 años en Barranquilla

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se dispuso de un equipo especial de investigación de la institución con la Fiscalía y la policía judi c ial , con el fin de dar celeridad a la investigación y dar con el paradero de estos hombres que acabaron con la vida del menor.

¿Qué sucedió?

“La verdad en Barranquilla la situación está muy complicada, ya uno se puedo poner a acusar a nadie porque enseguida te amenazan o en su defecto te asesinan . Para las autoridades es obvio que por esta zona hay presencia de varias bandas y que ellas mandan por este lugar, pero como todo, la Policía llega un día y después ya todo sigue normal”, dijo una habitante del barrio Villanueva que por seguridad no se revela su identidad.

En la cárcel donde está Emilio Tapia hay 16 cámaras de seguridad que no funcionan. Se abrió una investigación

Contexto: En la cárcel donde está Emilio Tapia hay 16 cámaras de seguridad que no funcionan. Se abrió una investigación

SEMANA habló con Arturo García, ex personero de Barranquilla y experto en temas de seguridad, quien sostuvo que la situación en la ciudad se veía venir por los números de homicidios y la poca acción preventiva de las autoridades judiciales.

“Uno no quisiera por varias razones colocarse en un tema de discusión con autoridades locales y los organismos de seguridad del Estado en esta jurisdicción, pero la masacre de esta noche en Villanueva que afecta también a la población de niños, niñas y adolescentes son situaciones que no se pierden dentro del panorama de la problemática de la violencia criminal que ha venido sacudiendo el departamento del Atlántico, no de ahora, sino hace mucho tiempo”, detalló.