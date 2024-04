Atención: masacre en Barranquilla deja tres muertos entre ellos un menor de edad

“Uno no quisiera por varias razones colocarse en un tema de discusión con autoridades locales y los organismos de seguridad del Estado en esta jurisdicción, pero la masacre de esta noche en Villanueva que afecta también a la población de niños, niñas y adolescentes son situaciones que no se pierden dentro del panorama de la problemática de la violencia criminal que ha venido sacudiendo el departamento del Atlántico, no de ahora, sino hace mucho tiempo”, detalló.

“Las cosas hay que decirlas por su nombre: la masacre de esta noche en Villanueva es parte de una situación que se veía venir que no ha cesado los acontecimientos durante los primeros tres meses y 19 días de este año, así lo indican los niveles de la violencia criminal de la sostenibilidad de la ciudad sicarial. Al día de hoy, 41 muertes violentas en el departamento del Atlántico, la mayoría de ellos, en el Área Metropolitana de Barranquilla durante el mes de abril son un indicador preocupante de la proyección actual y futura hasta el mes de diciembre del 2024 en comparación con las cifras de los últimos dos años en materia de violencia criminal, el año anterior terminamos con 679 asesinatos en el departamento del Atlántico esta cifra en la proyección que tenemos hoy lamentablemente de no ponerse término a ese accionar sicarial a través de determinadas estrategias que en estos momentos desafortunadamente no han dado los resultados no podemos llamarnos a engaños”, expresó.