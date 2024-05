Alcalde de Miranda, Cauca, dice que del Gobierno no lo han llamado, pese a que ya son tres atentados en un mes. No tiene seguridad

Su preocupación es válida, pues el atentado ocurrió en una vía concurrida, a la salida del municipio, por donde transitan decenas de miles de personas, todos civiles e inocentes de una guerra que está carcomiendo y desangrando al Cauca. “Pudo haber sido cualquier”, dice el alcalde con justa razón. En ese “cualquiera” cabe hasta él, quien no tiene esquema de seguridad, ni carro blindado. “Estoy esperando una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, porque se habló de asignarme un carro blindado, pero es la hora de que no ha ocurrido nada. No hemos tenido el apoyo que se requiere. Yo ando en un carro normal con un muchacho de la Policía Nacional”, complementa.

También señaló que, pese a los atentados registrados en el último mes, nadie del Gobierno nacional lo ha llamado. “La verdad que no. Hubo un saludo del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el primer atentado, pero las otras ocasiones no he tenido trato con ellos. Yo hoy no espero una llamada, sino la presencia de ellos aquí. Una llamada no soluciona nada, necesitamos es la presencia del alto gobierno para que tome cartas en el asunto y tracen una ruta”, reiteró con vehemencia.