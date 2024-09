Alcaldía de Bogotá busca incentivar participación ciudadana por medio de nueva iniciativa; conozca de qué se trata

“El ciudadano siente que no está representado por el gobierno, usualmente. Siente que muchas de sus aspiraciones, inquietudes, preocupaciones no se ven reflejadas eventualmente en las políticas públicas y por eso creemos que es fundamental innovar en términos de democracia, en cómo conectamos al ciudadano con las decisiones de política pública y con el gobierno. Y en ese sentido hemos conocido la experiencia que tienen varios países en el mundo, en varias ciudades, de ver no como cambian los mecanismos de participación ciudadana, si no cómo los complementan, los fortalecen e innovan para garantizar que cualquier ciudadano tenga posibilidades de realmente lograr que sea escuchada”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.