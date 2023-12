Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, tendrá su primera cita ante los estrados judiciales de Nueva York en su proceso por presunto narcotráfico

“Soy inocente de los cargos que se me acusan, las pruebas entregadas a Estados Unidos son ilícitas. Nunca he traficado armas ni narcóticos, no he pertenecido a ningún grupo insurgente, al igual que mi familia, no hemos vivido del narcotráfico porque no somos narcotraficantes”, dijo Álvaro Córdoba poco antes de su extradición. Su defensa ha manifestado que insistirán en que se trata de un montaje judicial.