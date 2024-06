Álvaro Uribe arremete de nuevo contra Juan Manuel Santos por posible financiación de Odebrecht: “Sigue en la impunidad”

Uribe Vélez no dudó en cargar contra Santos y sacó en cara nuevamente la financiación de la multinacional brasileña a su campaña presidencial. “ La financiación de Odebrecht sigue en la impunidad. También el golpe de Estado de paramilitares y guerrillas ”, señaló.

Álvaro Leyva contraataca y defiende la Constituyente de Petro. “Santos no leyó lo que firmó”. Revela secretos del acuerdo con las Farc

También explicó que en ese momento “estaban de por medio las instituciones y, la verdad, es que sí le hice el comentario a Santos: seguirá sonando a conspiración mientras no se diga públicamente qué es lo que usted está pensando. Y es cuando resuelve ir ante la Comisión y presentar la carta en la que pedía una constituyente”.

Al ser cuestionado nuevamente sobre si Juan Manuel Santos quería tumbar a Samper, el exministro de Relaciones Exteriores señaló que, aunque no estaba seguro, sí planteó que en su momento “ quería una fórmula institucional para reemplazar al presidente (Samper) ”.

Leyva también fue interrogado sobre si en esa época donde se hablaba de la tal conspiración fue cuando Santos lo llevó a donde el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño: “ Hablaban de conspiración, no puedo decir que no, yo estuve allá, lo acompañé. Claro que sí ”, respondió.

Señaló que el exmandatario le pidió que lo acompañara. “No le caí muy bien a Castaño. Él lo dice después en un libro, que Leyva no le cayó bien, pero no estaba ahí para caerle bien o no”, señaló.