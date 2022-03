Álvaro Uribe definió a Gustavo Petro como un “problema muy grave”

El pasado 15 de marzo se realizó un ‘cónclave’ en el que el Centro Democrático buscaba llegar a una decisión importante de cara a las elecciones presidenciales de este año: ¿a quién apoyar?

Tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga como fórmula presidencial de esta colectividad, el uribismo debe ahora decidir si apoya en pleno a Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, a la Presidencia, o si por el contrario optan por otro candidato o simplemente se limitan a dejar un “pensamiento libre”, en el que cada quien decida a quien ofrecer su ayuda en pro de llegar a la Casa de Nariño.

Frente a este tema, el presidente Álvaro Uribe aseguró que, aunque no quiere dar un veredicto final desde su voz que pueda influir definitivamente a todo el partido, sí expresó que, tal como ocurrió hace cuatro años cuando ganó las elecciones Iván Duque, lo importante es buscar la opción correcta y más poderosa para derrotar en las urnas al hoy candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

La decisión de si @FicoGutierrez será el candidato del Centro Democrático y la voz de las bases. pic.twitter.com/Oq6aoTWFfP — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) March 15, 2022

De acuerdo con Uribe, Petro es la mayor de las amenazas y problemas que tiene Colombia, teniendo en cuenta, tal como lo sugirió él, que el líder de la izquierda maneja un discurso lleno de revancha e influido en gran medida por la ideología del Socialismo del Siglo XXI, impuesto por el régimen chavista en Venezuela.

“Estamos con un problema muy grave que es Petro. Es su vida, siempre con odio, ha hablado de expropiaciones”, indicó el líder del uribismo en el evento que tuvo presencia de los medios de comunicación.

Sin embargo, Uribe reconoció que no todo lo “malo” que le ocurre al Centro Democrático es culpa del senador de la Colombia Humana, sino que se responsabilizó en gran medida a sí mismo, por ejemplo, por la disminución en el número de curules obtenidas por su partido en el Congreso de la República.

“Disminuimos muchas curules, el principal responsable de esa disminución soy yo por la afectación a mi reputación”, dijo, en clara referencia a los procesos legales que lo han rodeado durante el último año y medio y que han afectado negativamente su imagen frente a los colombianos.

En el tema de la reputación, @AlvaroUribeVel asume responsabilidades frente a su partido. Ojo: pollitos, huevitos y embrioncitos. pic.twitter.com/zJYkWYHqSI — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) March 15, 2022

Cabe recordar que, solo en el Senado, el Centro Democrático perdió cinco curules en relación con las obtenidas en 2018: este año obtuvo 14 mientras que hace cuatro años alcanzó 19.

Viendo esto, para Uribe no es una mentira que su imagen influyó negativamente en la intención de voto de los electores, por lo cual es importante que la decisión que se tome en relación con apoyar o no a Fico Gutiérrez salga del partido y no de él.

“Una cosa es que tomemos la decisión aquí, que la tome Álvaro Uribe, otra cosa es que la refrenden 600 mil militantes de este partido. Yo ruego eso”, dijo.

“Cualquier candidato al que yo me le acerque ahí mismo dicen ‘uribista’ y le ponen un estigma”, es la frase que añadió para fortalecer su argumento de que ayudar a Fico no puede ser una orden que salga de él como máximo líder del Centro Democrático, sino que debe ser resultado de un ejercicio democrático al interior de esta colectividad.

Nosotros no somos suficientes, dice @AlvaroUribeVel, que hay que pensar en la base de otros partidos. pic.twitter.com/ygNZDdE9Th — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) March 15, 2022

De hecho, recordó lo sucedido con Zuluaga, a quien ofreció excusas en caso de que no se hubiera sentido tan apoyado por él: “Me daba pena que Óscar Iván saliera conmigo por ahí en caminatas y a él se lo dije (…) y no quise molestarlos a muchos de ustedes. Yo por eso quiero hacer ahora una tarea aplicando aquí el principio, mucho hace el que no hace estorbo”.

Por último, insistió en que es relevante, además de decidir desde las bases del uribismo, también añadir a más fuerzas políticas a la decisión que finalmente tomen como colectividad. “Hay que buscar una gran coalición con la cual Colombia pueda enfrentar eficazmente a Petro”, concluyó.