Álvaro Uribe se pronuncia sobre Danilo Rueda y su visita a La Picota

En los últimos días se gestó una polémica alrededor del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, luego de que su hermano, Juan Fernando Petro, realizara una visita a Iván Moreno y otras personas en la cárcel La Picota de Bogotá para hablar de lo que se conoce como el “perdón social”.

“Toda la conversación, con cada uno de ellos (recordando que también habló con el exsenador Álvaro García Romero, conocido como ‘el gordo’ García; así como con exgobernadores del Putumayo, San Andrés y el Meta) se movió exclusivamente con lo que tiene que ver con la política carcelaria, con el problema de la humanización de las cárceles y los derechos humanos”, dijo Juan Fernando, en conversación con Vicky en Semana.

Luego añadió: “De la parte del ‘perdón social’ que los motiva saber es si podría haber, desde el punto de vista de ellos, una rebaja de penas después de todo el proceso que ellos tienen. ¿Por qué? Cuando él entró a la cárcel (Iván Moreno) tenía dos hijas: una de un año y una de tres años, y de eso me habló durante diez minutos. Y ahora las tienes, una de 13 y otra de 15 años; y no ha podido estar en ese proceso de reconciliación, de vida en familia”.

Sin embargo, en medio de la polémica se conoció también que Petro no fue el único que asistió a La Picota, pues el nombre de Danilo Rueda se coló en medio de este debate. Aunque no muy popular en medio de la opinión pública, este hombre ha tenido un papel importante en algunos de los procesos judiciales más famosos del país, incluyendo el caso de supuesta compra de testigos que existe en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Por esto, no es sorpresa que sea el también exsenador uno de los personajes que decidiera manifestarse en relación a este tema, recordando la participación que tuvo ese hombre en el caso que se realiza en contra de Santiago Uribe, hermano del expresidente, por cuenta de su presunta participación en la creación y desarrollo del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.

“Danilo Rueda, Eje Picota-Petro, en nombre de la misma supuesta ONG, tramitó y apoyó asilo de falso testigo contra mi hermano Santiago”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter. La ONG en mención sería la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la cual también hace parte Juan Fernando Petro.

Danilo Rueda, Eje Picota-Petro, en nombre de la misma supuesta ONG, tramitó y apoyó asilo de falso testigo contra mi hermano Santiago — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 15, 2022

Cabe recordar que Danilo Rueda, junto con el senador Iván Cepeda y la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, visitaron a Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, exparamilitar preso en Estados Unidos hace algunos años.

De acuerdo con la versión de Sierra, los tres visitantes le ofrecieron asilo a su familia en Suiza, con el fin de que el hombre se sintiera seguro para declarar en contra de Álvaro Uribe en el caso que la Justicia colombiana tiene en su contra.

“Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. ¿Quiénes? Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Yo no he cambiado la versión, no he dicho cosas diferentes. De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda, que pertenecía a una cosa de víctimas”, aseguró el ‘Tuso’ Sierra en SEMANA el 13 de agosto de 2020.

Además, la controversia se alimentó aún más cuando se conoció que Rueda llegó a la cárcel en nombre de la Comisión de la Verdad, entidad creada tras la firma de los Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc; hasta el momento, esta comisión no se ha manifestado sobre la participación de Rueda en las visitas a la prisión.