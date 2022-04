Danilo Rueda entró con hermano de Petro a La Picota y con Iván Cepeda a cárceles de EE. UU. ¿Quién es?

En medio de todo el escándalo que se ha generado por la visita de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota en Bogotá y la propuesta de “perdón social” del candidato Gustavo Petro, ha salido a relucir un nombre que empieza a llamar la atención, especialmente porque, a pesar de su poca trascendencia ante la opinión pública, habría tenido papeles fundamentales en otros procesos, como es el sonado caso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de Juan Danilo Rueda Rodríguez, que según los registros de la cárcel La Picota ingresó junto al hermano de Petro a ese centro penitenciario a hablar con varios de los delincuentes que se encuentran en el pabellón de los parapolíticos y condenados por corrupción.

Allí, además de Moreno, con quien sostuvieron conversaciones, Juan Fernando Petro y Juan Danilo Rueda hablaron con el exsenador Álvaro García Romero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo; Jimmy Díaz Burbano, exgobernador del Putumayo; el exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, además de otros exgobernadores, excongresistas y exdirigentes con quienes conversaron por varias horas el pasado 8 de abril, como lo reconoció el mismo Petro en entrevista con Vicky en SEMANA.

Uno de los hechos que más llama la atención, además de la visita de este personaje, es que lo hizo a nombre de la Comisión de la Verdad, la entidad que surgió del Acuerdo de Paz de La Habana con la guerrilla de las Farc y que ha generado toda una polémica por la versión que pueda contar en su informe sobre el conflicto armado en el país y que varios han reclamado que podría tener un sesgo ideológico.

¿Qué hacía Rueda en La Picota a nombre de esta institución de la que, hasta donde se sabe, no forma parte? Hasta el momento, la Comisión de la Verdad no ha dado claridad sobre este hecho.

Lo que más ha despertado polémica de esa visita de Petro y Rueda a presos por corrupción es que, según el mismo Petro, en la conversación que tuvieron Moreno y su hermano, el condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá le propuso ser el “constructor” de esa propuesta de “perdón social” y que la idea ya se estaba conversando en las cárceles del país.

Petro ha tenido que salir a decir que si llega a ser presidente no dejaría libres a los corruptos ni haría una reforma judicial con ese fin, pero las dudas han quedado en el aire y sus contradictores políticos lo han cuestionado.

¿Qué tiene que ver Rueda en el proceso del expresidente Uribe?

El nombre de Juan Danilo Rueda salió a relucir en el caso del expresidente por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, cuando se conoció la visita de Piedad Córdoba –hoy senadora electa del Pacto Histórico envuelta en otros escándalos– e Iván Cepeda a una cárcel en Estados Unidos, en donde, según testimonio juramentado de Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra, Córdoba y Cepeda le ofrecieron asilo a su familia por declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe.

El enlace clave que se encargaría de seguir ese proceso y de ofrecer ese supuesto asilo al ‘Tuso’ fue Rueda, según dijo el mismo exnarcotraficante hace unos años.

Danilo Rueda visitó al Tuso Sierra. - Foto: CORTESÍA

“Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. ¿Quiénes? Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Yo no he cambiado la versión, no he dicho cosas diferentes. De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda, que pertenecía a una cosa de víctimas”, aseguró el ‘Tuso’ Sierra en SEMANA el 13 de agosto de 2020.

'El Tuso Sierra' le dijo a SEMANA que Danilo Rueda habría sido la persona que se encargaría del asilo de su familia en Suiza. Rueda ahora aparece entrando a La Picota con Juan Fernando, el hermano de Gustavo Petro. https://t.co/om0unuxhaI pic.twitter.com/49q0eZngau — Revista Semana (@RevistaSemana) April 15, 2022

La “cosa de víctimas” a la que se refiere el ‘Tuso’ Sierra sería la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por la que Juan Fernando Petro ha dicho que realizó las visitas y de la que Rueda es coordinador y miembro de esa ONG desde hace varios años.

Llama también la atención que, como se registra en su misma página web y en archivos históricos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha sido una de las ONG que más ha velado por que el hermano del expresidente, Santiago Uribe, sea condenado por una supuesta relación con el paramilitarismo en Colombia, un proceso que inició en 2017 y está a la espera de un fallo.

Rueda, además, fue cercano al Acuerdo de Paz de La Habana a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, principal contradictor de Uribe.

Danilo Rueda, libro Fidel Castro. - Foto: CORTESÍA

En medio de toda la polémica que se ha suscitado alrededor suyo, salió a relucir una dedicatoria con la firma de Fidel Castro a su libro La victoria estratégica dedicada a Rueda. “Para Danilo Rueda, fraternalmente, Fidel Castro”, se lee en el mensaje que está firmado el 12 de agosto de 2010.

Además, celebró el encuentro. “Una memoria de nuestros dos encuentros, humanista, sabio e inspirador, Fidel pasará a la historia y al corazón de millones”, dijo compartiendo el hecho.

Una memoria de nuestros dos encuentros, humanista, sabio e inspirador, Fidel pasaa a la Historia y al corazón de millones. pic.twitter.com/hi0aY56JsP — Iván Danilo Rueda R (@IDARDOS) November 26, 2016

Rueda, que se define como defensor de derechos humanos, ha tenido un papel que si bien no ha sido protagónico, sí ha resultado fundamental en estos hechos. Desde el proceso contra el hermano del expresidente Uribe, su caso judicial contra Iván Cepeda, y ahora la propuesta de perdón social de Petro que sale a la luz con fuerza, luego de que Rueda estuvo con el hermano del candidato conversando con parapolíticos y corruptos del país condenados.

¿Qué hacía Rueda con Petro en La Picota? ¿Por qué entró a nombre de la Comisión de la Verdad como quedó en los registros? ¿Es integrante de esa institución? ¿Por qué la Comisión de la Verdad no ha rechazado que hable a nombre de ellos? ¿Por qué su interés en el proceso del expresidente? ¿Le ofreció asilo a la familia del ‘Tuso’ Sierra a cambio de testificar en contra del exmandatario como dice él? ¿Cuál fue su relación con el Acuerdo de Paz de La Habana? ¿Por qué se coloca Iván cuando su nombre es Juan? Son muchos los interrogantes que Rueda tendrá que responder.