“Perdón social”: piden renuncia de Gustavo Petro por visitas de su hermano en La Picota

En medio de la Semana Santa, época de reflexión, la arena política se sacudió tras la polémica visita a la cárcel La Picota por parte de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Allí sostuvo varias reuniones con políticos condenados y habló de “perdón social”, una idea que ha ventilado el candidato presidencial de tiempo atrás.

Juan Fernando conversó sobre este tema con el exsenador Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, ambos condenados por el carrusel de la contratación de Bogotá. Pero no solo con él. También se reunió con otros presos, como el exsenador Álvaro ‘Gordo’ García, condenado por parapolítica a causa de una masacre de 12 campesinos en Macayepo, Carmen de Bolívar.

Asimismo, con Franklin Germán Chaparro Carrillo, exalcalde de Villavicencio, condenado a 39 años por homicidio; Ronald Housni Haller, exgobernador de San Andrés, condenado a siete años de cárcel por concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho.

El hermano de Petro también habló con Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado; con Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos; y con Manuel Antonio Carebilla, excongresista y exgobernador de Amazonas, condenado a 14 años de cárcel por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica.

Por esa razón el candidato presidencial de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, pidió a Gustavo Petro que renuncie a su aspiración al considerar que no tiene “ética ni moral” para continuar en la campaña.

Enrique Gómez Martínez. Bogotá Febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Esto no es ningún error, es algo premeditado y es parte de una corruptela. Si esto hubiera ocurrido conmigo o con otro candidato estaríamos siendo quemados en la Plaza de Bolívar. Recordemos el episodio con plata en bolsas, él lo aceptó y eso es muy grave”.

A juicio del candidato, Petro quiere crear una cortina de humo para esconder la gravedad de las visitas que hizo su hermano a la cárcel para buscar respaldos políticos. “Eso del perdón social no tiene sentido, se necesitan más castigos contra la corrupción pero nada de rebaja de penas ni nada por el estilo. Son unos pactos de corrupción que quiere hacer y ahora que se ve agarrado quiere salirse del problema. Está claro que Petro quiere darles un perdón a los corruptos”.

Gómez Martínez calificó como inaceptable este episodio y señaló que es hora de que la ciudadanía rechace estas actuaciones porque todo el país está cansado de la corrupción y es increíble que un aspirante quiera otorgarles un “perdón social”. “Es que hablamos de una persona que recibió plata en efectivo en bolsas y acá sigue de candidato, la ciudadanía debe darse cuenta de quién es Gustavo Petro, pero además que sepan quiénes son los personajes con los que se reunió el hermano, esto es muy grave”.

En entrevista con SEMANA, en medio del escándalo por esas visitas, Juan Fernando explicó que trabaja en asuntos de carácter humanitario con víctimas, victimarios, exguerrilleros y exparamilitares, en un proceso de perdón y reconciliación.

Juan Fernando señaló que su hermano se sorprendió al conocer que había estado reunido con Iván Moreno, teniendo en cuenta que el entonces senador Petro lo denunció por el carrusel y rompió políticamente con él y Samuel Moreno, con quienes compartió toldas en el Polo Democrático.

“Dejo claro que es mi trabajo, es lo que yo hago, es lo que quiero seguir haciendo y es independiente completamente de la campaña presidencial”, dijo Juan Fernando.

Sin embargo, algo no cuadra en la historia. El pasado lunes 11 de abril, cuando a Petro le preguntaron en La W qué hacía su hermano Juan Fernando en La Picota, dijo: “Hablando con Iván Moreno. El que yo metí en la cárcel. No es narco, no es parapolítico, fue corrupto, él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal, ustedes pueden ir a hablar con él y comprobarlo. Lo que él nos ha sugerido (Iván Moreno) es ser constructor de algo que yo he propuesto, el perdón social, eso se está discutiendo en las cárceles”.

Juan Fernando además contó que, en medio de los trabajos que adelanta su fundación con otras organizaciones no gubernamentales, se enteró de que algunos políticos presos estaban interesados en saber cuáles eran las políticas de paz, carcelarias y penitenciarias.

Muchos sectores se preguntan por qué Iván Moreno y otros políticos condenados por homicidio y corrupción quisieron acercarse a la campaña presidencial del Pacto Histórico. Otros más quisieran saber qué relevancia puede tener una propuesta construida por quienes desangraron las arcas de varias ciudades y municipios del país, robándose los recursos de los colombianos sin haberlos devuelto. Además, la figura del “perdón social” no es clara. ¿Implica una rebaja en la pena para los condenados de entre el 20 y el 30 por ciento, como se ha dicho? ¿Significa una reforma a la justicia a la brava? ¿Dicho “perdón social” aplicaría para qué tipo de presos? ¿Eso llevaría a una liberación masiva de condenados hoy en las cárceles? ¿No es esto un mensaje contradictorio en un país con elevados índices de impunidad?